El Grup Independent de Súria (GIIS), formació que amb dos regidors format part de l’equip de govern en minoria encapçalat pel PSC, acusa les formacions de l’oposició (ERC, AIS i Junts) de voler «paralitzar tots aquells projectes de progrés del municipi a costa del que sigui», després de la moció que aquestes van presentar en bloc i aprovar conjuntament en el ple municipal del 31 de març. El GIIS els retreu que «el poble i el benestar de la seva gent no importa» i que «per interessos i especulacions purament electoralistes qualsevol argument és bo».

Aquesta formació de l’equip de govern va perdre un dels tres regidors que va aconseguir després de les eleccions, qui era el seu cap de files, Pere Requena, que després d’un episodi de trencament del pacte (posteriorment refet) es va passar al grup no adscrit. Ara, en un comunicat que ha fet públic el GIIS exposa que que fa dues legislatures (2011-2015) «per un tema d'oportunitat econòmica», Junts, AIS i ERC van decidir que l'Ajuntament comprés l’edifici de Cal Pau, «sense tenir ni idea de què hi volien fer, tal i com queda reflectit en les actes del plens municipals de l’època, i amb tota l’oposició en contra».

Hi afegeixen que en la passada legislatura (2015-2019), «no fan ni l’enderroc, i en 4 anys només arriben a tenir fet un concurs d’idees d’on surt un avantprojecte de Centre Cultural. Durant els 4 anys de legislatura, la oposició del moment no rebem ni una sola explicació fins que un bon dia, ja a final de legislatura, presenten uns avantprojectes finalistes del concurs d’idees».

També afirma que en un dels últims plens de la passada legislatura, «intenten que a Cal Pau només s’hi pugui realitzar un equipament cultural i així bloquejar qualsevol altra iniciativa que hi pogués haver com per exemple un Centre de dia».

Segons el GIIS, després de les eleccions del 2019 «i abans de la constitució del nou equip de govern», que acabaria amb l’aliança d’aquests amb els socialistes, «Junts, AIS i ERC intenten comprar l’edifici annex a Cal Pau». Segons la formació independent, si aquesta compra s'hagués realitzat, «l’avantprojecte o concurs d’idees hauria anat directe a un calaix, caldria fer-ne un de nou. I pel cost de la compra, 300.000 euros, les finances municipals haurien col·lapsat. Aquesta despesa hauria provocat que l’administració de l’estat intervingués i, entre altres mesures, ens fes apujar impostos per recuperar l’estabilitat pressupostària».

En el comunicat també afegeixen que després de les últimes eleccions municipals del 2019, decideixen pactar govern amb el PSC «per afinitat de projectes sobre què fer en el municipi», aplicant el programa electoral amb el que va ser votat «i paralitzant la compra de l'edifici annex». El GIIS manté que té clar que «la millor opció és destinar diners per a la biblioteca, centre cultural i sala polivalent al solar del Califòrnia», i en canvi destinar l’edifici de Cal Pau a crear un equipament per a la gent gran (Saiar – centre de dia), tal i com defensa l’equip de govern. En relació al primer, argumenta que la construcció al solar del Califòrnia és adequat perquè facilita «un edifici rectangular, permet amplis espais diàfans, tres façanes amb llum natural, possibilitat d’ampliar segons les necessitats, zona de pàrquing, distribució amb menys plantes i per tant menys cost de manteniment».

Quant a la plataforma per la defensa de la construcció de la biblioteca a Cal Pau, que el GIIS qualifica de «grup de pressió» i que van presentar signatures perquè es decideixi en un referèndum, afirm que «curiosament, una de cada quatre signatures no es pot acreditar com a bona». I lamenta que, després d’aquesta campanya, l’oposició hagi fet el pas d’una moció «per paralitzar-ho tot».

Finalment, el grup independent manifesta en el comunicat que, conjuntament amb els seus socis de govern (PSC), «seguim treballant i desenvolupant el nostre programa, avalat pel resultat d’unes eleccions, per estudis fets al 2019 i que va en línia amb el Pla de Desenvolupament Local que es va redactar al 2014 amb molta participació ciutadana».