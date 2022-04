Santpedor suma un nou relat documental a la seva història contemporània. L'Ajuntament acaba d'editar 'Els Ballaró-Vila, de pagesos a fabricants d'aiguardent', una obra de l'autor local Francesc Vila Prat que permet conèixer com es va desenvolupar el poble al llarg del segle XIX a partir d'aquesta família, i amb un eix argumental que se sustenta en una recerca documental molt aprofundida de l'arxiu de la família Vila-Ballaró. El llibre, que forma part de la col·lecció Santpedor a l'abast, serà presentat públicament el 21 d'abril al Convent de Sant Francesc de Santpedor.

Aquesta obra constitueix un cas representatiu de com, a Santpedor i molts pobles de Catalunya, un nombre reduït de famílies que havien prosperat i estaven políticament ben connectades van contribuir de manera decisiva al desenvolupament econòmic i a la proto-industrialització locals, amb accions com l’impuls de l’exportació i el foment d’infraestructures de comunicació. Pel que fa a l’economia santpedorenca, a més, l’estudi d’aquest cas aporta llum a un fenomen fins ara poc estudiat en l’àmbit local, com és la producció d’aiguardent a partir de subproductes de l’activitat vitivinícola, la qual fou una de les principals fonts d’ingressos per a la gent de Santpedor al segle XIX.

Es tracta del dotzè llibre de la col·lecció Santpedor a l’abast, que edita l’Ajuntament i que té per objectiu difondre la història del poble en diferents àmbits. Fins ara s’han publicat llibres sobre memòria històrica, història natural o santpedorencs rellevants, entre d’altres. L’Alcalde de Santpedor i regidor de patrimoni, Xavier Codina, assegura que "és important donar veu als autors locals que donen a conèixer el nostre poble i la seva història. La ciutadania ha de poder conèixer el passat del poble i establir lligams d'identitat amb el lloc on viu".

La presentació que se'n farà el 21 d'abril es preveu per a les 8 del vespre al Convent de Sant Francesc. Hi intervindran l’autor, Francesc Vila Prat, el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Llorenç Ferrer Alòs, i l’alcalde, Xavier Codina. Conduirà l'acte el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Agustí Comas.