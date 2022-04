Els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Súria, que tenen majoria amb 3 regidors d’ERC, 2 d’aiS, una regidora de Junts i el no adscrit Pere Requena, han tombat un dictamen proposat per l’equip de govern del PSC i el GIIS (de 6 regidors en total) per destinar 70.000 euros amb una modificació de crèdit a l’adequació d’un espai per al futur centre d’interpretació de la mineria que hi ha previst al municipi, i a la seva museïtzació.

La proposta del govern arriba en un moment delicat pel clima enrarit que es viu a l’Ajuntament en relació amb es projectes del centre de dia per a la gent gran i la biblioteca, que l’oposició vol fer aturar i obligar el govern a repensar-los a través d’una moció que va aprovar en bloc en el darrer ple. En aquella mateixa sessió va fer valer la seva majoria per impedir també que prosperés el dictamen vinculat al museu, i això el podria deixar en suspens quan la intenció del govern era poder-lo posar en marxa a final d’aquest any. «Els motius que van donar és que no tenien prou informació del projecte per poder-lo valorar», explica l’alcalde, Albert Coberó, que nega que no se’ls hagués explicat, i insisteix que tot plegat forma part de la voluntat que diu que té l’oposició de bloquejar fins a final del mandat qualsevol projecte d’aquest estil.

El futur museu de la mineria de Súria es projecta com un espai ubicat a la primera planta de Casinet del Poble Vell (i amb un centre d’acollida a Cal Balaguer del Porxo) per explicar el llegat miner del municipi, vinculat a l’extracció de la sal i la potassa, mitjançant plafons. Però també inclouria un itinerari per donar a conèixer indrets del patrimoni local «i altres elements com les guixeres a partir de les quals es van formar els primers nuclis, el primer pou salí, o altres punts simbòlics i d’interès» que es podrien anar descobrint amb plafons i codis QR per escoltar les explicacions amb una audioguia, explica Coberó.

Els 70.000 euros previstos haurien de servir per adequar la primera planta del Casinet, amb una obra mínima d’instal·lacions, climatització, antiincendis, i millores del local; i també per a la museïtzació amb els plafons, el mobiliari i els àudios en diversos idiomes. Tanmateix, el projecte queda aturat «amb la idea que ho puguem reconduir de cara al proper ple», apunta l’alcalde.

Més crítiques per l’aturada

La proposta del museu s’ha dissenyat a partir d’una comissió de treball promoguda l’any 2020 pel mateix Pere Requena, ara no adscrit però que aleshores formava part del govern com a cap de files del GIIS, amb qui va trencar l’estiu passat. Ell ja no hi és, però segons l’alcalde, la comissió ha continuat treballant fins a completar la definició del projecte. Ara que s’ha aturat, la mateixa Comissió ha lamentat la situació en un comunicat molt crític amb els grups de l’oposició, de qui assegura que «en tot aquest temps, cap dels seus membres es va posar en contacte amb nosaltres per interessar-se pel projecte», i ara, «per raons que ens resulten del tot incomprensibles, que trobem inacceptables, i que només podem qualificar d’espúries, els grups de l’oposició han bloquejat el museu». Per això, «la Comissió del Museu manifesta públicament el seu rotund desacord amb aquesta actitud i espera una rectificació».

Així mateix, el comitè d’Empresa d’ICL també s’ha afegit a les crítiques, i en el mateix comunicat expressa «la nostra sorpresa i total desacord davant la paralització d’aquest projecte que, deixant de banda les diferències polítiques, considerem molt important per Súria», i més tenint en compte que «es troba ja en un estadi molt avançat de la seva execució».