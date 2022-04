La Taula del Llobregat, plataforma que agrupa diferents entitats ecologistes (entre les quals la bagenca Prou sal!) requereix a la Generalitat que no es faci efectiva la concessió d’aigua de depuradora a l’empresa ICL per als processos de fabricació de sal vacuum i per a l’evacuació a través del col·lector de les salmorres derivades de la seva activitat. Així ho expressa en les al·legacions presentades a l’anomenat «Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027», document sotmès a informació pública per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en què es recullen les actuacions previstes durant els propers cinc anys en la gestió del cicle de l’aigua.

La Taula del Llobregat, que reivindica la participació ciutadana en la gestió dels rius a través dels consells de conca, considera que el de l’ACA és un pla de mesures molt elaborat però que «només posa noms a problemes que també necessiten valentia i inversió».

En relació amb la incidència que sobre la conca del Llobregat té l’activitat minera del Bages i el que es preveu en el pla, la plataforma ecologista subratlla que «l’ACA hauria d’expressar amb claredat l’opinió davant dels disbarats en la gestió dels runams salins del Bages» i retreu que, «sense una posició valenta en aquest tema, posarà en qüestió el contingut de tot el pla de gestió, perquè l’aigua és massa important per deixar-la en mans d’interessos privats».

És en aquest sentit que, d’una banda, en les seves al·legacions la Taula del Llobregat posa un dels focus en la concessió a ICL d’aigua de la depuradora de Manresa per a part de la seva activitat. La plataforma argumenta que «amb el poc cabal que porta el Llobregat i la necessitat d’aigua que hi ha a la conurbació barcelonina, s’hauria hagut de desestimar la concessió d’aigua regenerada a ICL». El col·lectiu ecologista fa referència a la concessió a ICL de 6,86 hectòmetres cúbics anuals d’aigua depurada regenerada, que han de servir per a la seva activitat industrial a Súria, tant per als processos de producció com per als d’evacuació de residus salins cap al mar a través del futur nou col·lector de salmorra. Aquesta aigua provindria de l’estació depuradora d’aigües residuals de Manresa. En els tràmits de concessió, l’ACA assegurava que es vetllarà perquè els nivells de la conca siguin els adients, que s’emprendran mesures compensatòries i que, en situacions excepcionals, es preveu que es pugui interrompre temporalment aquesta concessió.

En un informe d’aquest organisme s’especificava que, en cas que la conca on aboca la depuradora entri en situació de prealerta –per situacions, per exemple, de sequera–, «Iberpotash podrà realitzar la captació dels cabals d’aigua regenerada, però haurà d’estar sotmès a les restriccions motivades que l’Agència Catalana de l’Aigua imposi per tal de fer compatible aquest ús amb la satisfacció de la resta de demandes de la conca». I que si s’estableix el pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, l’empresa no podrà fer cap captació dels cabals d’aigua regenerada, «que hauran de ser íntegrament retornats al riu».

La Taula del Llobregat exposa en les seves al·legacions que «el pla de recuperació mediambiental presentat per l’empresa ICL ha estat rebutjat pel jutjat penal de Manresa», pel que considera que «l’ACA hauria de demanar un pla radical de restauració i exigir una fiança proporcional a ICL». Tal com va explicar aquest diari el 7 de febrer passat, el jutjat no ha aprovat el pla de recuperació ambiental presentat per l’empresa Iberpotash per donar compliment a una sentència de l’any 2014 en què condemnava tres exdirectius de les mines bagenques (quan encara eren propietat de Súria K i Potasses del Llobregat) i subsidiàriament l’empresa per un delicte ambiental de contaminació de les aigües. En una interlocutòria, la jutgessa el considerava insuficient, fixava una dotzena de noves accions que hi havia d’afegir, i donava un termini d’un mes per presentar el document.

Per la seva part, Iberpotash deia que ja havia expressat la seva disposició a presentar totes les noves mesures que se li requerien i que ja fa anys que en porta a terme, alhora que assegurava que presentarien tot aquest seguit de noves actuacions que se’ls requeria i que així s’havia acordat amb la magistrada durant aquest procediment.