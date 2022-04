L’actual regidor de Junts a Sant Joan de Vilatorrada i coordinador local de la formació, Eduard Mata i Riu, encapçalarà la llista de la formació a les eleccions municipals del 2023.

Mata va ser ratificat per unanimitat dels afiliats en un assemblea de la formació celebrada dimarts passat, segons va informar Junts en una nota de premsa. Mata, a més, es converteix en el segon alcaldable de la comarca confirmat per Junts en la darrera setmana, després de l’elecció de Ramon Bacardit com a candidat a l’alcaldia de Manresa.

Mata té 49 anys i és diplomat en magisteri d’educació especial, professió, la de mestre, que exerceix des de fa molts anys. A més a més, Mata ha estat vinculat també amb diferents entitats esportives i culturals tant de Sant Joan com també de Manresa.

A Sant Joan de Vilatorrada, Mata agafa el relleu a Gil Ariso que, després d’haver estat alcalde en dos mandats, des de l’any 2011 fins a l’any 2019, ara és el portaveu del grup municipal de Junts. Mata, a més, va ser regidor d’esports, comerç i, turisme i consum en el segon mandat d’Ariso, entre els anys 2015 i 2019.

La presentació pública del candidat està previst que es porti a terme el proper 5 de maig a Sant Joan de Vilatorrada, en un a hora i un espai que encara estan pendents de confirmació, segons explica el partit en el comunicat.

Amb l’elecció de Mata com a candidat a Sant Joan i la de Bacardit a Manresa, Junts ja compta amb caps de llistes als dos principals municipis de la comarca, pel que fa a pes demogràfic i segons assegura en el comunicat, està treballant «intensament» per tal de poder confeccionar llistes en tots els municipis de la comarca per a les properes eleccions locals previstes pel maig de l’any que ve.