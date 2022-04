El col·lectiu 'Música per la llibertat' s'ha reunit aquesta tarda al Pla de Lledoners en una trobada per reclamar "el retorn dels exiliats i fer visible la repressió de l'estat". A l'acte hi han assistit una cinquantena de persones i ha comptat amb la presència de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez.

La trobada ha comptat amb berenar per a tothom qui ha assistit i sobre les 19.30 h s'han cantat temes com "El cant dels ocells" o "L'Estaca", entre d'altres. Els líders independentistes que hi han assistit han tingut paraules d'agraïment per a totes les persones que durant el seu empresonament a Lledoners van cantar a les portes de la presó. El 24 d'abril tindrà lloc a Sant Fruitós de Bages una gran trobada de músics d'arreu de Catalunya per la "llibertat".