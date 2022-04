Dani Mauriz ha estat escollit candidat de Junts per a l’alcaldia de Sant Vicenç de Castellet amb el 100% dels vots de la militància que van assistir a l’assemblea celebrada aquest diumenge al vespre.

Mauriz, nascut el 1973 i fill de Sant Vicenç, ha estat regidor al municipi des del 2007 fins a l’actualitat, ha format part del govern municipal entre el 2007 i el 2019 ocupant les regidories d’Hisenda i Promoció Econòmica, va ser conseller comarcal del 2011 al 2015 i és secretari d’organització de Junts Bages des del 2019.

Després de ser ratificat com a candidat per la militància ahir, Mauriz manifestava l’agraïment al conjunt d’afiliats per la seva elecció i assegurava que “no defallirem en la construcció d’un municipi segur, amb els millors equipaments, i cercant una excel·lent qualitat de vida”. El candidat afegia que “cal treballar de valent, i des d’ara mateix, per Sant Vicenç de Castellet, per servir les persones, pels valors que representem, i pel compromís cap al nostre municipi”. La seva presentació oficial es farà el dijous 21 d’abril a 1/4 de 9 del vespre a l’Auditori M. Carme Grauvilardell de l’Espai Ateneu de Sant Vicenç.

Dani Mauriz és diplomat en Ciències Empresarials, Graduat en Administració i Direcció d’empreses i MBA en Administració i Direcció d’empreses. A més, és director de l’Escola Montserrat de Formació Professional des de l’any 2000, soci de diverses entitats del municipi i exjugador i extrenador del CB Castellet.