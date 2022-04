El Funicular de Sant Joan de Montserrat, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha reprès l’oferta de servei comercial, després d’estar fora de servei des del 10 de gener per la revisió anual. El Funicular, que fa un recorregut de 503 metres amb un pendent màxim del 65%, ofereix als visitants una espectacular panoràmica de la muntanya de Montserrat i dona servei cada dia de 10 del mati a 6 de la tarda, amb circulacions cada 15 minuts.

A més del viatge amb funicular, a l’estació superior, situada a gairebé de 1.000 metres d’alçada, s’ubiquen el nou mirador de Sant Joan, inaugurant l’any passat, i el Centre d'Interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, un espai que mostra la història de la formació de la muntanya de Montserrat, les seves condicions climàtiques i la seva fauna i la flora. Així mateix, també és el punt de partida d’excursions i passejos senyalitzats pel Parc Natural.

Coincidint amb la revisió anual del funicular s’han realitzat també tasques de millora i estabilització de les parets rocoses per on circula. Aquestes tasques de millora s’han dividit en dues fases i la segona es realitzarà durant la propera aturada, prevista per al gener de 2023, i consistirà en la instal·lació d’altres sistemes de retenció.

El funicular de Sant Joan, així com el de la Santa Cova i el Cremallera de Montserrat, acosten les persones visitants a un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. A través d'aquests mitjans de transport sostenibles, les persones visitants tenen l'oportunitat de viure una experiència única en plena natura.

A més, també s’hi pot arribar amb transport públic, a només una hora i mitja des de Barcelona, amb trens accessibles per a persones mobilitat reduïda i amb la possibilitat de comprar el bitllet en línia.