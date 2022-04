Navàs tornarà a celebrar enguany la Fira de Primavera en tota la seva plenitud després d’un parèntesi de dos anys per les restriccions de la covid. Serà el cap de setmana del 30 d’abril i l’1 de maig, i enguany el certamen s’orientarà més que mai a «promocionar les empreses i entitats locals», entre altres coses per ajudar-les a recuperar-se del sotrac de la pandèmia, segons han apuntat fonts municipals.

El 2020 no hi va haver fira, i l’any passat es va fer una edició molt restrictiva, sense parades de firaires ni atraccions, si bé es va intentar potenciar al màxim el comerç local amb un espai propi i amb activitats culturals. Aquella experiència serveix de base per rellançar la fira d’enguany, que tornarà al seu format habitual però refermant al màxim aquest caràcter local, tant de comerços com d’empreses i entitats, i amb un producte de proximitat.

Durant tot el cap de setmana, però especialment diumenge, es preveu la presència a la fira d’una quarantena d’estands repartits al llarg de tot el passeig de Ramon Vall, que compartiran espai amb el sector de l’automoció i la maquinària agrícola. Perquè, si bé aquesta fira s’orientarà com un «mercat de les oportunitats» molt centrada en l’oferta local, no perdrà el caràcter multisectorial que ha tingut en els seus 90 anys, i que en part recordarà amb una exposició de cartells històrics de la fira, diumenge.

Tornen les atraccions, però enguany no hi haurà la carpa que hi havia hagut en altres ocasions. En canvi, agafarà protagonisme el nou Centre Enoturístic, que, tot i que queda apartat del passeig, acollirà diverses activitats paral·leles. Dissabte al migdia s’hi farà un tast de cervesa, i diumenge, un de vins. A més, hi haurà portes obertes els dos dies, serà el punt de partida d’una activitat d’orientació en família amb sortides esglaonades, dissabte a partir de les 9, i acollirà l’exposició «Quan les cases feien olor de vi».

Activitats i 40 anys de gegants

De fet, les activitats lúdiques i culturals acompanyaran la fira tot el cap de setmana. Dissabte a les 12 del migdia, davant la biblioteca, hi haurà l’espectacle infantil Agegantats, de la companyia Cosinsart, i a la tarda, jocs infantils al passeig, a càrrec de l’Anònima, i un concert de l’Escola de Música. També s’organitzarà un escape room, en aquest cas a la plaça de la Cooperativa. Però la tarda de dissabte prendran protagonisme els gegants, amb una trobada de colles i una cercavila des de la plaça de l’Ajuntament per commemorar els 40 anys del Genís i l’Eulàlia, la parella més recent. També hi haurà dues sessions de teatre amb el Grup Escènic Navàs, a les 6 i a 2/4 de 9; i música, amb un concert de Jo Jet i Maria Ribot, a les 8 al passeig, i una festa amb PD Naldu i DJ Costix al pavelló, a la 1 de la matinada.

L’endemà al matí tindrà lloc un torneig de pickleball i l’espectacle infantil Rum, rum... Trasto Karts, de Xip Xap, totes dues coses al passeig. La tarda arrencarà amb els jocs infantils Xics del xurrac de la companyia Tombs Creatius, hi haurà una audició de sardanes a la plaça de l’Ajuntament i l’espectacle teatral Píndoles a la plaça de la Cooperativa. Tancarà la fira el concert de Joan Miquel Oliver, a les 7, al passeig.