Les obres d’adequació del passeig de Guillem Viñas de Sallent, que van començar fa unes setmanes i duraran uns sis mesos, van agafant forma.

Consisteixen en una reurbanització del passeig central per millorar-lo i suprimir el fort pendent que hi ha mitjançant diversos nivells i plataformes per disposar d’espais plans per a usos lúdics, ja sigui per a actes puntuals o per a una àrea infantil, per exemple. També es vol reduir la presència de vehicles.