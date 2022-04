Súria ha tornat a viure aquest diumenge l’ambient festiu de la Fira de Rams després de dos anys de restriccions a causa de la pandèmia. La 12a Trobada Gegantera, la benedicció de rams i la ballada de sardanes han estat els actes d’aquesta tradicional diada festiva que posa el pròleg a la celebració de les Caramelles a partir del dijous 14 d’abril.

La represa de la Trobada Gegantera va aplegar les colles d’Artés, Castellbell i el Vilar, Navarcles, Puigcerdà i la colla surienca Geganters i Grallers del Poble Vell, organitzadora d’aquest esdeveniment geganter que no es celebrava des de l’any 2019. La plantada dels gegants va tenir lloc a la plaça de Sant Joan, on també van desenvolupar-se diferents activitats infantils amb tallers i inflables.

Seguint la línia d’edicions anteriors, les colles participants han fet una cercavila per diferents carrers del centre urbà. El recorregut ha acabat a la plaça de Sant Joan, on ha tingut lloc una ballada conjunta i s’han lliurat records als grups geganters. En el transcurs d’aquest acte de cloenda, la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria, va agrair la presència de les colles participants i va expressar el suport de l’Ajuntament per tal que les entitats “segueixin fent activitats” en aquesta etapa de represa, després de les restriccions de la pandèmia.

Un altre acte recuperat en aquesta nova edició de la Fira de Rams va ser la benedicció de Rams, queva concentrar nombroses persones de totes les edats al davant de l’Església Parroquial de Sant Cristòfol. El darrer acte festiu de la Fira de Rams va ser una ballada de sardanes a la plaça de la Serradora amb la Cobla Súria, sota l’organització de l’Agrupació Sardanista.

L’ambient de Caramelles creix en intensitat a mesura que s’apropen les dates de la festa gran surienca, i alguns carrers ja han començat a lluir els colors propis de cada colla, a més dels mocadors i les pancartes caramellaires que ja s’han posat a nombroses finestres i balcons.