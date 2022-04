Els sis treballadors del bar restaurant PuntZero, del casc antic de Cardona, tenen un nou ajudant que els és de gran utilitat per descongestionar el servei quan hi ha pics de feina. És un robot, que de moment només serveix copes, però més endavant també cuinarà i prepararà alguns plats, d’elaboració senzilla però de molta eficàcia per al personal «perquè li traurem l’estrès d’estar pendent de la fregidora, de si l’hamburguesa està molt o poc feta, o de que no es cremi la crep», explica Xavi Jané, que és el propietari del local i artífex de tot el projecte.

Jané és el director general d’Aira Robotics, una empresa cardonina que fa 25 anys que es dedica a la robòtica i a la transferència tecnològica, i que ara ha aplicat al PuntZero. S’ubica en un local reformat que data del segle XII al casc antic de Cardona, i des que va obrir portes l’1 d’abril passat, el robot ja ha anat treballant i s’ha convertit en tot un atractiu per als clients «i per una gran quantitat de gent que passa per aquí només per veure’l», assegura Jané. Però més enllà d’un reclam per als curiosos, aquest robot és una eina funcional al servei del personal del restaurant «que pot treballar sense estrès perquè qui carrega amb aquests pics d’estrès és el robot». En aquest sentit, «no es tracta d’eliminar treballadors, sinó de facilitar-los les coses», apunta Jané, i alhora «poden fer una atenció al client més personalitzada perquè el robot ja els fa part de la feina i no han de córrer». D’aquesta manera, el cambrer «passa a ser més un relacions públiques que un treballador estressat darrere la barra». Segons Jané, aquest és un sistema pioner a tot l’estat i possiblement a tot el continent «perquè pot fer més d’una tasca». I és que, «hi ha robots que porten safates, que serveixen cerveses, o que giren una hamburguesa, però són poc operatius perquè fan això i prou i la seva capacitat de producció és molt baixa. Aquest, en canvi, en pot fer moltes alhora, i quan no està girant l’hamburguesa pot estar posant cerveses». El robot es desplaça pels 6 metres de la barra sobre uns rails, i treballa per les dues bandes: per la part frontal posa les begudes, i per l’altra prepararà el menjar, quan més endavant s’activi aquesta funció un cop s’hagin realitzat les adaptacions pertinents d’aquesta part del local a la normativa antiincendis. El projecte acaba de començar, però a la llarga, «aquest robot ha de poder fer moltes coses», insisteix Jané. Per exemple, «podrà agafar la massa de la crep, posar-la sobre la crepera, girar-la, posar-hi els ingredients que calgui i entregar-la al responsable de cuina que en verificarà la qualitat i ja la podrà servir». I el mateix amb una hamburguesa, «que posarà a fregir el temps que calgui, la girarà i l’entregarà al cuiner, que si convé li acabarà de posar ingredients o l’acompanyament, i en farà un control de qualitat». De fet, «el producte final abans de servir sempre passarà per algú que ho controlarà i ho verificarà», explica Jané. El robot en aquesta feina «permet augmentar la productivitat i la qualitat del servei», insisteix Jané, convençut que el projecte s’anirà estenent en altres negocis. «Ja tenim empreses que s’hi han interessat», assegura, si bé «encara estem estudiant quina serà la via de comercialització».