Diversos centres d’atenció primària de la Catalunya Central incorporaran a partir del proper mes de juny els nous residents en medicina i infermeria sorgits de la darrera convocatòria de l’ICS, que en aquest cas ha augmentat el nombre de places fins a 50, respecte a les 39 que hi havia fins ara.

Es tracta d’una fornada de nous especialistes en formació de medicina familiar i comunitària. En concret, seran 37 professionals de medicina i 13 d’infermeria, i en els casos del Bages i el Berguedà, s’ofereixen places per a residents a Manresa, Berga, Súria, Artés i Puig-reig.

A banda d’això, en aquesta nova convocatòria també s’ha incrementat el nombre de centres docents acreditats al territori, en aquest cas fins a 16. Estan distribuïts entre els municipis de Manresa, Berga, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Vic, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Súria, Artés, Puig-reig i Manlleu.

Prèviament a la incorporació d’aquests nous especialistes, la Unitat Docent Multiprofessional de l’ICS Catalunya Central portarà a terme una jornada de portes obertes perquè els futurs residents puguin informar-se sobre la formació i l’acompanyament que rebran si trien aquest territori. Aquesta jornada tindrà lloc el proper 21 d’abril, a partir de les 10 del matí, a les instal·lacions de la Unitat Docent, al carrer Pica d’Estats de Sant Fruitós de Bages, i se’n podrà fer un seguiment tant de manera presencial com virtual.

Aquestes jornades han de servir als futurs professionals per conèixer les particularitats de treballar a la Catalunya Central i de la Unitat Docent de l’ICS en aquest territori, en el qual hi ha l’oportunitat d’exercir en un entorn rural, en centres petits i allunyats de les àrees urbanes. També se’ls oferirà un programa formatiu de qualitat que inclou, entre d’altres, un projecte de formació en ecografia, i que servirà tant per als residents de medicina com per als d’infermeria.