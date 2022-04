Els tres grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, governat pel PSC i amb ERC i Junts a l’oposició, han fet pinya per reclamar al departament d’Educació que acceleri tant com pugui la construcció de l’edifici de l’institut Bages Sud, que funciona en mòduls prefabricats des que es va posar en funcionament l’any 2009.

Com ja ha anat explicant aquest diari (vegeu l’edició del 2 d’abril passat), l’Ajuntament ja ha iniciat els passos per a la cessió dels terrenys municipals de al Vall de Montserrat on s’haurà de construir l’equipament, i que preveu fer efectiva els propers dies tan bon punt hagi acabat el període d’exposició pública. Tanmateix, demana a la Generalitat que comenci a agilitar els tràmits de cara a la redacció del projecte. I és que, tal i com explicava fa uns dies l’alcaldessa, Montse Badia, el departament vol esperar a tenir cedits els terrenys abans de fer cap més pas, però des de l’Ajuntament s’insisteix en la urgència de l’institut i en la necessitat d’anar avançant en la redacció del projecte tenint en compte que la cessió dels terrenys es preveu de forma imminent. El consistori voldria que l’edifici es pogués estrenar el curs 2025-2026.

L’Ajuntament recorda que el solar que se cedirà al departament és sòl urbà consolidat i ja té la qualificació d’àrea d’equipament, per la qual cosa, un cop fet al cessió el procés ja dependrà únicament de la Generalitat. Es tracta d’un espai de prop de 9.000 metres quadrats situat entre la carretera BV-1212 i els carrers Genovès i del Gall. Ara, l’Ajuntament paga un lloguer per als terrenys de propietat privada on hi ha ubicats els mòduls on fan classe els alumnes, la qual cosa encara fa més necessària l’acceleració dels tràmits, segons apunten fonts municipals. A més, l’empresa propietària del solar, voldria ampliar el negoci en aquest espai.

L’institut Bages Sud dona servei fins a 4t d’ESO a Castellbell, Monistrol i Marganell.