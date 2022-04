L’Ajuntament de Santpedor sol·licitarà al Servei Català de la Salut que el municipi disposi d’una àrea bàsica pròpia. En el ple municipal que el consistori ha celebrat aquest dimarts al vespre s’ha aprovat per unanimitat sol·licitar oficialment al Servei Català de la Salut el canvi d’adscripció del que fins ara és l’ABS que conformen Navarcles, Sant Fruitós i Santpedor, per acabar formant la que serà la nova àrea bàsica de salut Santpedor. De fet, la petició formalitza una proposta de la regió sanitària de la Catalunya central del Servei Català de la Salut, que respon a criteris d’eficiència i eficàcia del servei sanitari, que permetrà centralitzar a Santpedor els serveis prestats per als habitants d’aquests municipi i també dels de Castellnou de Bages.

Cal tenir present que els municipis que engloba la zona que ara es dividirà són dels que més han crescut en habitants al llarg d’aquest segle. L’àrea bàsica de Salut que formen fins ara atén actualment una població de prop de 25.000 persones. Quan es concreti la nova estructura assistencial, l’àrea bàsica de salut de Navarcles (que fa el mes de gener passat va estrenar un flamant ambulatori) i Sant Fruitós (on hi ha en projecte fer-ne un de nou) passaran a tenir un àmbit de població de poc més de 15.000 habitants, mentre que el nou de Santpedor n’atendrà (incloent-hi Castellnou) uns 10.000. Amb aquesta nova àrea de salut seran catorze les que hi haurà al Bages, algunes compartides amb municipis de comarques veïnes.

En el mateix ple municipal, l’Ajuntament santpedorenc també ha aprovat per unanimitat sol·licitar la pròrroga de les 27 places públiques a la residència municipal Can Jorba per a l’exercici 2023 mitjançant el conveni de col·laboració interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya. La residència va obtenir l’any passat 20 places públiques més, una demanda del consistori des de feia molts anys i que es van sumar a les 7 que ja tenia des del 2017.

També en referència a la residència municipal, el ple ha aprovat per unanimitat la personació de l’Ajuntament davant del Jutjat contenciós administratiu en qualitat de part demandada, després que l’empresa L’Onada, concessionària del servei, hagi interposat un recurs contra l’acord aprovat al ple de febrer, que resolia un procediment a favor de l’Ajuntament, en el sentit que la concessionària haurà de respectar els contractes dels antics usuaris de la residència municipal en les mateixes condicions contractuals que tenien en el moment inicial. En aquesta mateixa àrea, el ple també ha aprovat per unanimitat incoar dos expedients informatius; un per determinar si l’empresa concessionària de la residència està complint els preus públics establerts, i un altre per determinar si s’estan prestant serveis no aprovats per l’ordenança municipal.

D’altra banda, el consistori ha donat llum verd definitiu a la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques. Després de l’aprovació inicial al ple de febrer, el grup municipal de la CUP va formular al·legacions que han estat estimades parcialment. S’ha establert una nova escala en l’apartat de quantia i barem però s’han desestimat la resta d’al·legacions, que demanaven que els alumnes de centres concertats només poguessin accedir als ajuts si la seva opció preferent era un centre públic i que s’augmentés la puntuació per motius familiars, socials, d’habitatge i altres consideracions. L’aprovació definitiva ha comptat amb els vots a favor d’ERC, JxS, CUP i Progrés Municipal i l’abstenció de Santpedor En Comú Podem.

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per un suplement de crèdit de prop de 20.000 euros per a la fase II de les obres de rehabilitació de Cal Clarassó, per imprevistos derivats de l’execució de l’obra de rehabilitació que no estaven contemplats en el pressupost inicial. La modificació ha comptat els vots a favor d’ERC, JxS, Progrés Municipal Santpedor En Comú Podem i l’abstenció de la CUP.

El ple també ha desestimat el recurs de reposició interposat per la licitadora Solid Building. L’empresa va presentar el recurs després que el Ple ordinari de febrer declarés deserta la licitació de les obres d’ampliació i reforma del Pavelló municipal Rafa Martínez i acordés imposar a Solid Building una penalitat corresponent al 3% del pressupost base per no haver aportat la documentació necessària per a l’adjudicació.