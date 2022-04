El Departament d'Educació ha procedit a retirar el barracó que hi havia instal·lat a l'escola Sant Vicenç des de feia 17 anys. Els mòduls prefabricats havien quedat en desús després que el centre va estrenar va estrenar al segon trimestre del curs la remodelació de l’edifici d’educació infantil amb sis noves aules àmplies, que disposen de lavabo, i amb una sortida directa al pati. La cargolera s'havia instal·lat el 2005, en un moment de creixement d'alumnat i de manca d'espais. Ara, amb l’entrada en funcionament de les noves aules de l’edifici d’educació infantil, ja no s'utilitzaven. S'ha aprofitat l'aturada de l'activitat escolar per les vacances de Setmana Santa per retirar-lo, la qual cosa permetrà guanyar més espai de pati per al centre.

En el marc d’aquest procés de transformació de l’escola, es va fer també una remodelació de la façana, que ha fet un canvi d'imatge, però sobretot per millorar-ne l'aïllament.