Els veïns de Valls de Torroella han decidit que el pont que connecta els dos sectors situats a banda i banda del riu es tanqui al pas de vehicles i que, per tant, sigui d'ús exclusiu per a vianants. Així s'han expressat majoritàriament en la consulta popular que l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages (municipi al qual pertany l'antic nucli industrial) ha portat a terme durant sis dies en què plantejava la pregunta "vols que el pont sigui d'ús exclusiu per a vianants?". El resultat ha estat aclaparador favorable a aplicar la restricció. En total hi ha hagut 123 vots, dels quals 104 (el 84,5%) s'han pronunciat a favor de fer-lo exclusiu per a vianants; 18 (14,6%) han estat un "no" i, per tant, de partidaris a mantenir-lo com ara que combina tots dos usos, i finalment hi ha hagut un vot en blanc. Podien participar en la consulta les persones de més de 16 anys empadronades a Valls.

El pont que ara els veïns han decidit limitar al pas de vianants té voreres a les dues bandes, però molt estretes, i és d’una sola direcció per al trànsit rodat. La convivència entre vianants i vehicles, però, no és fàcil perquè persones amb cotxet, carro de compra o cadira de rodes han de pujar a la vorera, ja que l’amplada de la calçada és insuficient si coincideixen amb un cotxe. El pont connecta els dos sectors que del nucli que hi ha a banda i banda del Cardener. A un costat, a tocar de la carretera de Cardona hi ha, a més d’una part dels pisos de l’antiga colònia, diferents establiments. A l’altre costat del riu, a més d’habitatges hi ha naus industrials, l’escola, l’església, el consultori mèdic i instal·lacions esportives. Amb la restricció només al pas de vianants, l’única manera d’accedir en cotxe cap a la banda de l’església i en direcció a Salo serà pel pont de la carretera BV-3002, que fa poc es va remodelar. En el fulletó que va distribuir l’Ajuntament per anunciar la consulta es posava de manifest que la restricció únicament a l’ús de vianants permetria una millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb cotxes i carros de compra i la creació d’un itinerari escolar.