Després de dos anys d’aturada, els carrers i places de diferents municipis recuperaran aquest cap de setmana l’ambient de les tradicionals caramelles. Les actuacions estàtiques de l’any passat tindran de nou la seva particular itinerància i els cants i les danses s’escamparan per tots els racons de les poblacions que celebren aquesta tradició del diumenge de Pasqua. Súria, Callús, Cardona i Fonollosa encapçalen els nombrosos municipis que, entre avui i demà, tenen una cita amb les populars caramelles.

A Súria, on es fan unes de les caramelles més gran de Catalunya, que es remunten al segle XVI, vuit colles caramellaires, amb més de 900 cantaires i dansaires, seran els protagonistes d’una festa que recupera la normalitat després de dos anys d’actes adaptats a la covid. El 2020 es van fer les anomenades Conficaramelles i l’any passat hi va haver un tast de caramelles amb una versió reduïda.

Avui a la tarda serà el torn de les caramelles a pagès, on les colles actuen a les masies i barris més allunyats. Al vespre, hi haurà trobada caramellaire, celebració de la Vetlla Pasqual, cercatasques i concert. Demà, diumenge de Pasqua, les actuacions es concentraran al tram de carretera entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan, a banda de la plaça Major del Poble Vell. Al vespre, hi haurà el sopar de caramelles i a la nit, concert.

Un altre dels municipis bagencs amb la tradició de les caramelles molt arrelada és Callús, que, després de dos anys de restriccions, enguany recupera el format i les activitats d’abans de la pandèmia. Uns 300 caramellaires, entre la colla dels petits i la dels grans, sortiran als carrers de la població avui i demà.

Avui a la tarda, els caramellaires ja es vestiran per a l’ocasió i aniran a cantar i ballar per les masies del terme municipal. Tal com es va fer el 2019, faran el recorregut amb trenet. Demà, tant la colla dels petits com la dels grans, recorreran tot el poble i faran els balls tradicionals, així com també es recupera enguany el ball de bastons. I pel que fa a les cantades, s’interpretarà la sardana de Callús i el vals adaptat pel callussenc Nil Fenoy.

Les colles caramellaires de Cardona ja ho tenen també tot a punt per a la celebració de la Pasqua. El tret de sortida es donarà aquesta tarda, quan els Caramellaires de Pagès i el Grup de Trabucaires Sant Ramon cantaran i ballaran el ball de cascavells pel barri de Segalers. Ja a la nit, la Coral Cardonina cantarà a la plaça Mercat.

Les caramelles de Cardona, amb més de cent anys d’història, continuaran demà al matí, quan els caramellaires de la Coromina cantaran conjuntament amb els de pagès i la colla jove ho farà pel centre històric de Cardona. En acabat, al migdia, hi ha prevista la trobada de totes les colles davant de l’ajuntament, on es cantarà la Sardana de Cardona. A la tarda, els Caramellaires de Pagès, acompanyats pels Trabucaires de Sant Ramon, cantaran i ballaran el ball de cascavells pel barri de Segalers. Ja dilluns, els Caramellaires de la Coromina cantaran per pagès.

L’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa també té a punt les caramelles. Avui, durant tot el dia, hi haurà cantada i ballada dels caramellaires per les masies del poble i demà, des de les 8 del matí fins al migdia, tindrà lloc pels carrers del centre de la població. A la una del migdia, a la plaça 1 d’Octubre, hi haurà les actuacions i, tot seguit, missa de Pasqua. Ja a la tarda, a la plaça de Sant Jordi, es farà la trobada de caramellaires per començar la cercavila i, a continuació, a l’Era de Cal Closa, la cantada i ballada de petits i grans caramellaires. En acabar, hi haurà ball de Pasqua.

El Mijac de Crist Rei de Manresa sortirà també a cantar caramelles. Aquest dissabte a la tarda en cantarà pels carrers de la ciutat, i al vespre ho farà a la mateixa església de Crist Rei. Diumenge de Resurrecció al matí, els cantaires també interpretaran les seves peces pels principals carrers del centre de la ciutat.

També a Manresa, l’Esplai Safa tornarà a omplir la ciutat de color amb balls i cançons de caramelles. Un grup de 50 infants i joves sortiran al carrer per compartir l’alegria de les caramelles cantant i ballant pels carrers de Manresa i residències de persones grans. Una de les novetats és l’actuació amb l’Esplai Can Cristu a la plaça Major, amb el qual mai abans s’havia actuat de manera conjunta.

Per la seva banda, Sant Vicenç de Castellet recupera la celebració tradicional i popular de les caramelles de Pasqua amb la novetat d’un vermut caramellaire de final de festa a la plaça de l’Ajuntament, demà al migdia. Abans, la Coral Nou Horitzó de l’Associació Musical Castellet cantarà i ballarà les caramelles durant tota la jornada d’avui dissabte. Demà, s’afegirà a la festa l’Esbart Dansaire Santvicentí amb els balls i cançons més tradicionals. La cantada i ballada de les caramelles recorrerà els carrers de Sant Vicenç amb el final de festa a la plaça de l’Ajuntament a la una del migdia.

Aquest diumenge de Pasqua Florida, l’Agrupació Coral Sant Fruitós recupera la tradicional cantada de caramelles pel municipi sota la direcció d’Anna Maria Riera. Les actuacions començaran a les 10 del matí sota el Cobert de la Màquina de Batre, a les 11 seran a Cal Casajoana, i mitja hora més tard faran parada a la plaça de l’Església. La darrera de les cantades serà a 3/4 d’una del migdia, a la plaça de la Vila. Enguany es recupera aquesta tradicional celebració que els darrers dos anys s’ha hagut de viure des de cada casa a través de l’emissió de peces musicals des de Ràdio Sant Fruitós i des de la megafonia que va animar els carrers del municipi ara fa dos anys.

En el marc dels actes festius de Setmana Santa, aquest diumenge a Castellbell i el Vilar l’Agrupació de Bastoners farà el ball de bastons que es podrà seguir als nuclis del Vilar, el Burés, el Borràs i la Bauma. Avui, també actuaran a les masies de Sant Cristòfol.