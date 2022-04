Els olis d’oliva del Bages mantenen el seu alt nivell, malgrat les condicions meteorològiques adverses que van afectar la collita de l’any 2021, marcada per una destacada sequera. Així ho conclou el segon estudi sobre els olis del Bages elaborat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per encàrrec de la Taula de l’Oli del Bages, liderada pel Consell Comarcal i que agrupa els productors del territori. L’estudi té el suport de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona i s’ha centrat a analitzar els olis de la comarca fets amb les varietats autòctones corbella i verdal Manresa.

Enguany s’han analitzat 8 olis de la collita del 2021 de 5 productors de la comarca membres de la Taula de l’Oli, que han aportat voluntàriament les seves mostres. Són els productors Obaga de l’Agneta i el Celler El Molí-Collbaix de Manresa; Oli Migjorn de Navàs; el Celler Abadal d’Avinyó; i el Celler Mond Obert–Mas de Sant Iscle, de Sant Fruitós. D’aquests, 3 han estat qualificats de premium, categoria on s’inscriuen els olis d’oliva verge extra de més alta qualitat. I és que tot i les dificultats, els olis del Bages continuen estan molt ben valorats, segons demostren els dos estudis elaborats per l’IRTA enguany i l’any passat. L’estudi destaca que tots els olis es mantenen en la categoria verge extra tot i la sequera de l’estiu. Tot i així, la qualitat dels olis és correcta i indica una millora en les pràctiques de postcollita i molta. D’altra banda, també assenyala que els olis del Bages mostren els matisos propis de les varietats verdal (vegetals i plantes com la carxofa o la tomatera) i corbella (florals i fruites dolces com el préssec), i això posa en valor la feina al molí. Quatre dels olis analitzats han obtingut una puntuació superior a 7,4 i una complexitat aromàtica superior a 5. També s’ha analitzat la presència de polifenols, que protegeixen de les oxidacions, i tres dels olis n’obtenen valors elevats, de manera que tindran una vida útil llarga i uns atributs en amarg i picant elevats. La consellera comarcal de Desenvolupament Rural, Cristina Fabregat, ha assenyalat la importància de donar valor als productes agraris de la comarca: «L’oli, com el vi, és un producte que podem associar molt directament amb el territori. Des de la Taula de l’Oli treballem per donar-lo a conèixer i aconseguir que segueixi els passos dels vins, coneguts i valorats arreu».