Bastoners, panderetes, trompetes, cascavells, i sobretot centenars de veus de petits i grans s’han tornat a deixar sentir fort aquest cap de setmana, i especialment aquest diumenge en diverses poblacions de la Catalunya Central. Les caramelles de Pasqua han ressonat arreu i han omplert carrers i places tant o més que abans de la pandèmia, com és el cas de Súria o Callús, on organitzadors i colles acomiadaven les actuacions d’aquest migdia satisfets per l’afluència de públic, i després d’haver desplegat tot el seu repertori amb una quantitat de caramellaires més gran que mai per la forta demanda que han tingut de noves incorporacions de nens i nenes que no s’havien pogut apuntar els anys de pandèmia.

Públic, cantaires i dansaires s’han entregat com mai a la festa tot i la solana gairebé de ple estiu que queia a ple migdia. A Súria han estat prop d’un miler els caramellaires que de bon matí ja animaven el Poble Vell, i que després baixaven al nucli urbà per oferir diverses actuacions per separat en diversos punts del centre i dels barris més propers, fins al ball comú, que cap a 3/4 de 2 del migdia omplia a vessar la plaça de Sant Joan. De fet, l’ambient als carrers s’havia mantingut des de primera hora, i a mig matí, tant les terrasses com l’interior dels bars que hi ha al llarg de la carretera per on anaven actuant les colles, ja eren un tap de gent. Enguany, Súria estava de celebracions, amb els 20 anys de la Colla Infantil de l’Agrupació Sardanista, els 50 de la Juvenil del Foment Cultural, i els 60 dels bastoners de l’Agrupació Sardanista. L’Altatxu va fer 20 anys l’any passat, però no ha estat fins ara que els ha pogut gaudir al carrer.

Entre l’humor i la crítica

A Súria, els caramellaires han compartit protagonisme amb les terrabastades dels trabucaires del Tro Gros, i mentre uns dansaven, altres oferien un repertori de cançons ben treballat, a cavall de l’humor i la crítica, des de versions adaptades de l’Ay mamá de Rigoberta Bandini, fins a al·lusions directes a les picabaralles polítiques que hi ha l’Ajuntament pel futur de l’espai de Cal Pau i els equipaments municipals, o també a la guerra d’Ucraïna.

A Callús, el bon ambient també s’ha respirat des de bon matí, amb la sortida de les colles pels carrers de la vila i la tradicional ofrena de flors als balcons amb les ballestes. Un dels moments àlgids ha estat la cantada conjunta que s’ha fet a les 11 davant de l’Ajuntament, que també s’ha omplert a vessar, i que ha culminat amb el cant de la Sardana de Callús i les actuacions infantils.

El relleu està assegurat

El parèntesi de dos anys de pandèmia no només s’ha notat amb les ganes de tornar a omplir els carrers, sinó que també ha transformat part de l’estructura de les colles, que han eixamplat la base.

I és que els nadons o els que encara eren massa petits per introduir-se a les caramelles l’any 2019, ara han crescut i ara ja s’hi han pogut apuntar, la qual cosa ha disparat la demanda per formar-ne part de, i això s’ha notat d’una manera generalitzada a totes les colles que tenen la seva vessant infantil. A Callús, la colla dels petits s’ha arribat a doblar i ara s’apropa al centenar de membres, i a Súria, el boom de demanda infantil també s’ha deixat notar, tant a les colles infantils de l’Agrupació Sardanista com del Foment Cultural, i l’Altatxu ha oficialitzat enguany la segona generació de la colla, amb dues formacions infantils de més d’una quarantena de membres, tots ells fills dels grans que van formar l’entitat ara fa 21 anys.

Aquest cap de setmana també han celebrat caramelles desenes de poblacions de les comarques centrals, des de Solsona, fins a Berga, Manresa, Cardona, Sant Fruitós, Sant Vicenç, Navàs, Fonollosa, o Castellbell i el Vilar, entre tantes altres.