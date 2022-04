La construcció d’un centre cultural que inclogui la nova biblioteca de Súria ha passat de ser un projecte estrella a un dels principals focus de desavinença política en aquest Ajuntament, i tot apunta que així es mantindrà fins al final del mandat. Quan falta poc més d’un any per a les eleccions municipals, la confrontació en relació amb el futur d’aquest equipament i, de retruc, d’un Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural per a la Gent Gran (SAIAR) és més present que mai d’ençà que el PSC i el GIIS governen en minoria, amb 6 dels 13 regidors del consistori. Uns i altres no es posen d’acord amb la ubicació, i ara l’oposició vol fer valer la seva força per frenar qualsevol iniciativa del govern en relació amb els dos projectes, per repensar-los i aconseguir un ampli consens.

El nucli de la polèmica és l’antic edifici de Cal Pau, de propietat municipal, i que ara es troba en ple procés d’enderroc, en aquest cas amb l’aval de tots els grups per seguretat. En canvi, no en comparteixen la destinació, perquè el govern està decidit a fer-hi el SAIAR, mentre que l’oposició hi voldria situar la biblioteca, que el govern preveu ubicar al solar de l’antic cinema Califòrnia. La redacció dels projectes, que encara es va poder aprovar amb el govern en majoria, ja està en marxa, i es van modificar les normes subsidiàries del sector de l’antic Califòrnia per poder augmentar l’edificabilitat de cara a la biblioteca i l’aparcament que s’hi planteja, però l’oposició, ara de 7 regidors, ha impulsat una moció conjunta que vol forçar el govern a aturar el procés (tret de l’enderroc) i buscar el consens. Si no hi és, a la pràctica es traduirà en una paralització automàtica més enllà de les redaccions del projecte perquè l’oposició ja ha dit que no donaria suport a la hipotètica modificació de crèdit que caldria aprovar per ple per iniciar l’obra del SAIAR.

La confrontació ve de lluny

L’escissió de Pere Requena del GIIS, després del parèntesi en què el partit va ser apartat de l’executiu (vegeu més informació al desglossat), ha engruixit l’oposició, d’on ara ell forma part com a regidor no adscrit, juntament amb els 3 d’ERC, els 2 d’aiS i l’única regidora de Junts per Súria. D’això es valen ara aquests partits per defensar el seu criteri, però el cert és que hi ha hagut un llarg estira i arronsa fruit dels canvis de correlació de forces dels darrers anys en aquest Ajuntament.

En el mandat anterior, el govern tripartit que ara és a l’oposició (Junts, ERC i aiS) va impulsar un avantprojecte de construcció de la biblioteca a Cal Pau amb la Diputació. Les darreres eleccions van canviar les tornes, i en el ple d’investidura del nou govern del PSC (a qui s’uniria el GIIS) ja van sorgir diferències. L’alcalde, Albert Coberó, va dir que calia solucionar «el dèficit d’instal·lacions municipals de Súria», a partir de «dos reptes importants que hem d’encarar en aquest mandat», amb referència a una sala polivalent i una biblioteca, si bé l’oposició ja va posar en dubte que el nou executiu volgués donar continuïtat a la proposta engegada del centre cultural a Cal Pau.

Poc més d’un any després de les eleccions i sense que el nou executiu hagués entomat la proposta del govern anterior, naixia la plataforma veïnal Cal Pau Biblioteca, que va recollir 1.250 firmes a favor del centre cultural a Cal Pau. Sorgia com un moviment deslligat de la política, però sota l’aixopluc d’alguns partits amb qui ha compartit argumentari, i de qui s’ha valgut per fer pressió al govern, entre altres coses amb la petició d’una consulta popular que l’executiu sempre ha rebutjat.

Tot una llista de pros i contres

Plataforma i partidaris de la biblioteca a Cal Pau es remeten a l’avantprojecte ja existent, i consideren que hauria evitat temps i diners tenint en compte que ara cal una doble nova inversió; per a la redacció del projecte de la biblioteca a l’antic Califòrnia i del SAIAR, que el govern anterior govern no preveia. En relació amb aquest centre, l’oposició assegura que no el rebutja d’entrada, però demana estudiar-ne la viabilitat i les necessitats reals per al col·lectiu de gent gran, atesa la possibilitat que el centre de dia de la residència Bell Repòs i l’espai de La Caixa ja estiguin donant cobertura a aquest servei. L’alcalde sosté que el 2019 ja es va fer un estudi en aquesta línia demanat per la pròpia oposició i en què, segons diu, s’aconsellava disposar d’un servei a l’estil del SAIAR: «Un centre diürn, on es fessin menjars, i que fos cèntric perquè la residència queda lluny». A més, recorda que quan es va aprovar la partida per a la redacció del projecte del SAIAR a Cal Pau, el maig passat, «només hi va haver els vots en contra d’ERC, mentre que aiS es va abstenir, i la resta van votar tots a favor».

El SAIAR a Cal Pau implica descartar-hi la biblioteca, i això aixeca crítiques dels que la hi voldrien per una qüestió de «centralitat». Entenen que un centre cultural a Cal Pau podria ser un pol de dinamització cultural i econòmica i de reactivació del comerç, alhora que permetria relligar i endreçar urbanísticament aquest sector que inclou la plaça Sant Joan, l’estació de busos, l’església, el Centre Sant Salvador i el teatre. En canvi, en ocasions, el govern municipal ha assenyalat que veu poc adient aquesta ubicació per a la biblioteca «per motius tècnics i econòmics», i és partidari de l’antic Califòrnia, entre altres coses, perquè permetrà incrementar el nombre d’aparcaments de la zona i contribuirà a la dinamització social i econòmica d’aquest sector. Igualment, diu que és un espai amb més llum i que permet una sala polivalent més gran.

Per ara, els arguments oposats deixen el futur d’aquests projectes a l’aire, i podria ser que les eleccions del 2023 s’acabin convertint en la consulta que alguns demanaven.