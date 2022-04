A peu tot passejant, amb bicicleta o amb cotxe desenes de persones han fet cap aquest dilluns al santuari de la Mare de Déu de Joncadella, a Sant Joan de Vilatorrada, que ha tornat a viure el seu tradicional aplec del dilluns de Pasqua, que la pandèmia no havia permès celebrar els dos darrers anys. Enguany, a més, tenia l’al·licient d’estrenar les quatre campanes del temple acabades de recuperar i que, de bon matí, han repicat per anunciar la festa.

Un dia radiant ha acompanyat l’Aplec de Joncadella durant tota la jornada, sobretot al matí i al migdia, quan hi ha hagut un anar i venir de visitants. Al migdia els dos aparcaments habilitats ja eren plens i els cotxes s’havien d’aparcar al voral del camí que porta al santuari. Alguns dels participants s’hi han acostat per fer un bon esmorzar a base de torrades i botifarra (al migdia s’havien venut uns 250 tiquets), altres hi han anat a l’hora del vermut i molts hi han passat tot el matí per participar als actes organitzats pels Amics de Joncadella, amb el patrocini de l’Ajuntament de Sant Martí de Torroella.

La missa celebrada per mossèn Manel López ha comptat amb els cants i un posterior concert a càrrec de la Coral Romança, dirigida per Belén Barnaus. A la sortida, els assistents han rebut un ramet de farigola i han pogut gaudir dels balls de l’Esbart La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada. Ja a la tarda, el protagonisme ha sigut per a les sardanes amb la Cobla Súria.

El president de l’Associació d’Amics de Joncadella, Josep Maria Coll, no podia amagar la seva satisfacció per la recuperació de l’aplec i assegurava que ha estat «la culminació de la recuperació de les campanes i els treballs que hem fet al temple».

Des de principi de març, el santuari de Joncadella ja disposa de les quatre campanes que li han permès recuperar la veu que s’havia silenciat fa 85 anys per la guerra civil i que els Amics de Joncadella s’havien proposat recuperar de cara a la celebració del 75è aniversari de l’entronització de l’actual imatge de la Mare de Déu de Joncadella, el 2024. Ara, ja tornen a tocar amb tot el seu esplendor com ho han fet aquest dilluns anunciant l’aplec.