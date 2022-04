Una trentena de veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages, acompanyats per l'alcaldessa Àdria Mazcuñan i membres del govern municipal, han visitat durant aquesta Setmana Santa el municipi gadità d'Alcalà del Valle, amb qui s’està agermanat des de l'any 2003, fruit del gran nombre de santfruitosencs que són originaris d'aquest municipi.

El govern municipal va ser rebut per l'alcalde, Rafael Aguilera, i pel regidor de cultura i turisme del municipi gadità, Jonathan Moncada, que els van acompanyar per tal de fer-los conèixer els trets més distintius del poble. La comitiva va poder conèixer de primera mà l'important projecte cooperatiu impulsat al municipi a través de la visita a la cooperativa d'espàrrecs i a la de pa. El govern local va obsequiar els visitants amb una mostra dels productes locals com són l'oli, el formatge, el salsitxó i els espàrrecs.

Posteriorment, van visitar el convent de Caños Santos, ubicat en un fantàstic entorn paisatgístic, una construcció que data del 1542 construït en honor a Nuestra Señora de Caños Santos. Els vespres de Dijous Sant, Divendres Sant i dissabte van poder presenciar les tradicionals processons de les germandats de Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad (los moraos), de la Vera-Cruz (los blancos) i del Santísimo Cristo de la Misericordia (los coloraos), un esdeveniment religiós i històric on es treuen al carrer les imatges més estimades del municipi i es carreguen pels diferents carrers.

El dissabte al migdia, l'alcalde del municipi i l'alcaldessa santfruitosenca, acompanyats pels regidors i regidores d'ambdós consistoris, van compartir un dinar de germanor.