Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en servei els pantalles interactives d’informació a prop d’una trentena d’estacions per millorar l’atenció als usuaris, tres de les quals al Bages i l’Anoia. En concret, se’n trobaran els viatgers que facin ús de les estacions de Manresa Alta, Monistrol de Montserrat i Igualada. Aquestes instal·lacions proporcionen en temps real dades d’interès per als usuaris com són els horaris, les incidències, les alteracions programades del servei o les possibilitats per completar el viatge amb altres operadors.

S’han instal·lat pantalles a un total de 27 estacions, entre les quals les de Manresa Alta, Monistrol de Montserrat i Igualada

Les dades que ofereixen aquests quioscos interactius, que disposen de pantalla tàctil i sensor de llum, estan organitzades en un menú on hi ha accés a set funcionalitats: horari, estat del servei, plànol de la xarxa, planificador de viatges, plànol de l’entorn, instal·lacions i aplicació Geotren d’FGC.

La informació és global, és a dir, no només ofereixen informació de la xarxa de Ferrocarrils sinó que també en donen del servei d’altres operadors per tal de facilitar la intermodalitat, sempre que aquestes siguin dades obertes.

La ubicació al vestíbul de les estacions facilita que en facin ús tant les persones usuàries habituals de Ferrocarrils com aquelles que en fan un ús puntual, així com els turistes que es puguin desplaçar per la xarxa de transports. Les pantalles, que són accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, també faciliten la consulta d’informació a aquelles persones que no disposen de l’aplicació per a mòbils d’FGC o a aquelles que no estan acostumades a fer aquest tipus de consultes en el telèfon mòbil.

La presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà assenyala que, per tal d’aconseguir que més persones es desplacin en transport públic, “el que hem de fer és facilitar aquest canvi modal, que les persones tinguin totes les necessitats cobertes en el moment que viatgen en tren i fer-ho d’una manera fàcil i directa”. Subirà remarca que els nous quioscos digitals compleixen aquesta funció “fent possible que les persones que viatgen amb Ferrocarrils consultin la informació de l’estació, del tren, de l’itinerari, de l’entorn de l’estació, i això els ajudi a prendre totes les decisions per completar de manera satisfactòria el seu viatge”.