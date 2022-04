Coincidint amb la diada de Sant Jordi, Artés viurà aquest cap de setmana un dels seus grans esdeveniments que, després de dos anys, recuperarà la presencialitat. La Fira d’Artés, el certamen de referència en maquinària agrícola i automoció de la Catalunya Central, reunirà més d’una trentena d’expositors, amb la presència de la majoria de concessionaris de la comarca. El certamen potencia també el seu compromís amb els productes agroalimentaris i de proximitat.

El Passeig Diagonal tornarà a ser de nou l’artèria principal de la Fira d’Artés, on hi haurà concentrat el sector de l’automoció i la maquinària agrícola, i els carrers de l’entorn acolliran les parades d’artesania. A més, en aquest edició s’amplien i es consoliden els recintes amb activitats paral·leles com l’Espai Sobiranies, a la plaça de l’Església, que acollirà tastos d’olis i vins, xerrades i parades, a més de la sisena Fira de la Cervesa Artesana.

En aquest sentit, l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, ha destacat aquest dimecres durant la presentació, el compromís de la fira amb els productes agroalimentaris de qualitat i de proximitat i l’aposta «per donar a conèixer la sobirania alimentària i el producte i el comerç local». Forcada ha celebrat també que «es pugui recuperar amb plenitud» el certamen, que fa dos anys es va suspendre i l’any passat es va fer en format virtual.

Enguany, l’automoció antiga i clàssica serà molt present a la fira. En una iniciativa de l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés (AEPA), diumenge el polígon acollirà una trobada de cotxes clàssics, amb la col·laboració del Clàssic Motor Club del Bages. En paral·lel, tornarà la històrica trobada de motos antigues, a l’Espai Cal Sitges, i la plaça Sant Cristòfol acollirà una mostra de vehicles antics, com tractors i camions de bombers.

La cultura popular també serà un dels principals al·licients de la fira i els visitants podran gaudir d’actuacions dels Bastoners d’Artés, dels Gegants i de la colla castellera Picapolls de la Gavarresa durant la matinal de diumenge. Dissabte, coincidint amb el dia de Sant Jordi, el parc de Can Cruselles acollirà parades de roses i llibres amb la presència d’autors i autores locals i de la comarca.