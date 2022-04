La Fundació Science, Health & Education (SHE) – Fundació “la Caixa”, liderada pel cardiòleg Valentí Fuster, organitza a Cardona una jornada oberta a tothom i gratuïta, dins del projecte de salut Healthy Communities. Es tracta d’una classe de ffitpilates dirigida per la creadora de contingut digital i influencer @ffitcoco al camp de futbol municipal. L’objectiu d’aquesta jornada és promoure els hàbits saludables, i a la vegada, donar a conèixer el projecte i convidar a aquelles persones seleccionades a unir-s’hi.

Abans de la classe, la influencer Claudia Constans parlarà sobre la importància dels hàbits saludables i de l’activitat física en una xerrada a la sala polivalent, exclusivament per als participants al programa Healthy Communities i finalitzarà amb un petit esmorzar saludable.

Per assistir a la classe de ffitpilates cal inscriure’s prèviament. La classe és a partir de 16 anys i des de l’equip de la Fundació es posaran en contacte amb els menors inscrits per tal d’omplir l’autorització requerida en cada cas.

Tal i com ha anat informant Regió7, Healthy Communities és un ambiciós projecte d’investigació centrat en la salut que requereix la participació de 2.300 persones de Cardona i Sallent amb l’objectiu de validar que la intervenció en una comunitat —a través dels programes integrals que han estat dissenyats per Valentí Fuster i el seu equip científic— impacta de manera positiva en els hàbits de vida de la seva ciutadania, aconseguint, així, la millora de la salut i de la qualitat de vida, i la reducció del risc de patir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

Aquest projecte es va iniciar el passat setembre amb la selecció aleatòria de 1.150 veïns de Cardona i de 1.150 veïns de Sallent a través dels cens poblacional, i té prevista una durada de 10 anys.

Mesuraments de salut Healthy Communities

El primer pas amb les persones que s’han unit al projecte, han estat els mesuraments de salut. El pes, l’alçada, el perímetre de la cintura, la pressió arterial, el colesterol, els triglicèrids, la glucosa en sang, la força muscular, els hàbits d’alimentació, l’activitat física, la son, el consum de tabac i el nivell d’estrès són algunes de les mesures que se’ls pren en cada cas. D’aquests mesuraments s’obtenen uns informes de salut que s’entreguen a cada participant on hi consten unes conclusions individuals i unes propostes de millora de salut. Durant el projecte, que té una durada prevista de deu anys, s’aniran repetint els mesuraments, tant a Cardona com a Sallent, per avaluar el curs de la intervenció sobre aquestes poblacions.

Programes de salut

També des del gener de 2022, s’han iniciat els programes d’intervenció comunitària per a la millora de la salut a Cardona, població intervenció de l’estudi. Aquestes persones estan rebent estímuls per millorar els seus hàbits de vida a través de dos programes promoguts per la Fundació SHE – Fundació ”la Caixa” que ja s’han dut a terme a Cardona i a altres localitats de l’Estat Espanyol, i dels quals ja s’ha pogut demostrar la seva eficàcia en estudis anteriors. Són el Programa SI! de Salut Integral, per a nens i adolescents de 3 a 16 anys, i el Programa Fifty-Fifty, per a adults.

Aquesta jornada organitzada per la Fundació pot ser un estímul més per augmentar l’adhesió al programa i, a la vegada, una bona manera de fomentar la vida saludable a tota la població cardonina.