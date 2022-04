Les incidències relacionades amb les telecomunicacions i internet, el subministrament elèctric, les vendes a distància i els serveis d’oci i viatges són les que l’any passat van generar més consultes i reclamacions a l’Agència Catalana de Consum a la demarcació de la Catalunya Central. Durant el 2021, l’Agència va atendre un total de 2.447 reclamacions i les que es van resoldre per la via de la mediació van augmentar el 30% respecte l’any anterior.

El director de l’Agència Catalana de Consum, Francesc Sutrias, s’ha reunit aquest dijous, al Palau Firal de Manresa, amb la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, Maria Teresa Clotet, per fer balanç de les actuacions en matèria de defensa dels drets les persones consumidores a la demarcació durant el 2021.

Entre les dades més destacades que s’han donat a conèixer, hi ha que les reclamacions de consum resoltes per acord de mediació van augmentar el 30%. En aquest sentit, Sutrias ha valorat positivament que «més de la meitat de les reclamacions gestionades a les comarques de la Catalunya Central s’hagin resolt per mediació o laude arbitral», però ha reconegut que «l’arbitratge de consum és la baula més feble de la cadena» i que «cal redoblar els esforços per conscienciar les empreses de la importància d’adherir-se al sistema arbitral de consum».

L’any passat les reclamacions de consum presentades a la demarcació van augmentar el 3,5% respecte l’any anterior, amb un total de 2.447. Els serveis de telecomunicacions i internet acumulen el 22,3% de les reclamacions; el 21,8% corresponen a subministraments bàsics, majoritàriament llum; i el 17,2% tenen relació amb altres serveis generals de consum, on destaquen les incidències relacionades amb compres a distància i serveis d’oci i viatges.

Pel que a les empreses amb més reclamacions a les nostres comarques, encapçalen la llista operadores de telefonia i companyies energètiques: Orange, amb un total de 170 reclamacions; Vodafone, amb 156; i Endesa, amb 152. La resta d’empreses que han acumulat més reclamacions són Energia XXI, Vueling, Naturgy, Telefónica, Edistribución i Edreams.

D’altra banda, l’activitat inspectora de l’Agència ha crescut degut a la recuperació progressiva del control de mercat després de la pandèmia i de l’augment de les denúncies presentades per la ciutadania. En el cas de la Catalunya Central, les denúncies han augmentat el 15,3% respecte el 2020, i tenen relació sobretot amb els serveis d’oci i viatges, productes insegurs i restauració i allotjaments turístics.

Per la seva banda, la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, Maria Teresa Clotet, ha assegurat que, tot i els bons resultats obtinguts, «cal continuar treballant perquè els consumidors siguin conscients de la seva capacitat de denúncia i de la resposta que tindran de cara a la millora d’aquestes relacions comercials».