T’agrada la cervesa i prefereixes que sigui artesana? A la Fira d’Artés hi trobaràs una espai idoni per degustar diferents varietats de cerveses, com ara una pilsen, una red ale, una ipa, una cervesa àcida o una de barrica.

La plaça de l’Església serà l’escenari de la sisena edició de la Fira de la Cervesa Artesana, que es farà aquest dissabte a la tarda i diumenge tot el dia. Hi participaran quatre cerveseres: Cerberus, d’Artés, que és la promotora de la mostra; La Cartoixana, de la Terra Alta; La Moska, de Girona; i L’Escumatent, de Sabadell. Quatre productors de cervesa artesana que oferiran als visitants diverses varietats. Tal com explica Ramona Magem,coordinadora de la mostra, «volem que el públic descobreixi cerveses noves». La Fira de la Cervesa Artesana és una oportunitat per tastar nous sabors i «productes de qualitat». Per a les cerveseres artesanes, fires com la d’Artés són un bon aparador per donar-se a conèixer en un mercat en clara expansió els darrers anys. La fira cervesera es farà aquest dissabte, 23 d'abril, a partir de les 5 de la tarda, i diumenge durant tot el dia. Es vendran gots de vidre al preu d’1 euro per poder-lo omplir de la cervesa o cerveses que es vulguin comprar. «Serà un espai on amics i famílies podran passar una estona distesa assaborint cerveses artesanes», comenta Ramona Magem, que recorda que les cinc edicions que s’han fet fins ara «han funcionat molt bé». És una mostra consolidada i amb adeptes. Aquest any la Fira de la Cervesa Artesana serà un complement de l’Espai Sobiranies. És la zona dedicada a la sobirania alimentària i energètica, i a la promoció dels productes km 0 i de proximitat, amb mostra d’iniciatives del territori, tastos, i altres activitats. La programació del cap de setmana inclou una caminada per l’entorn natural i cultural d’Artés, amenitzada per Josep Girabal; un tast d’olis amb l’ovicultor Sergi Cámara; tast de vist amb el sommelier Josep Pelegrín; xerrada sobre el passat i el present de la producció de llet a Artés; presentació del projecte Supercoop Manresa; tast de cerveses artesanes amb maridatge a càrrec de Cerberus; taller «La revolució de les boles de llavors; xerrada sobre el Banc de Terres, amb Pere Navarro; i tast de formatges maridats amb cervesa artesana. Tota l’activitat es pot consultar al web fira.artes.cat/sobiraniaalimentaria. Automoció, maquinària i alimentació, reclams a Artés