Dani Mauriz va comptar amb més de 160 persones en la seva presentació com a candidat de Junts a Sant Vicenç de Castellet per a les propres eleccions municipals, que s'han de celebrar el maig de l'any que ve.

El candidat a l’alcaldia presentava públicament la seva candidatura a l’auditori Maria Carme Grauvilardell. El format de la la presentació va ser una conversa amb la comunicadora Núria Sala, on a través de la mateixa es van fer preguntes i reflexions per anar coneixent el candidat.

Mauriz va manifestar que “si els electors confien en nosaltres, n’estic segur que presentarem el millor equip i el millor projecte per Sant Vicenç de Castellet. Els primers sis mesos seran clau. No valdran les excuses. Venim a treballar, a treballar per Sant Vicenç de Castellet. Els santvicentins i santvicentines han de notar el canvi”

En un altre moment de l’acte, Mauriz comentava que li agradaria poder dir que Sant Vicenç de Castellet és un poble segur, net i endreçat, però que “ara mateix no ho puc dir, i sento que l’ànima de Sant Vicenç de Castellet està trencada, el poble s’ha envellit i hem anat enrere”.

Nascut el 1973 i fill de Sant Vicenç, ha estat regidor al municipi des del 2007 fins a l’actualitat, ha format part del govern municipal entre el 2007 i el 2019 ocupant les regidories d’Hisenda i Promoció Econòmica, va ser conseller comarcal del 2011 al 2015 i és secretari d’organització de Junts Bages des del 2019.

Dani Mauriz és diplomat en Ciències Empresarials, Graduat en Administració i Direcció d’empreses i MBA en Administració i Direcció d’empreses. A més, és director de l’Escola Montserrat de Formació Professional des de l’any 2000, soci de diverses entitats del municipi i exjugador i extrenador del CB Castellet.