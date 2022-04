La celebració de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat d’enguany, que s’escau dimarts vinent, serà especial. El motiu és que es commemora el 75è aniversari de l’entronització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat en el seu tron actual. Les festes del 27 d’abril de 1947 van ser molt importants perquè es considera que van marcar decididament el començament d'un desvetllament religiós i cívic de Catalunya. Montserrat va aparèixer més que mai com a referent espiritual, cultural i social a Catalunya, capaç d'impulsar tota mena de propostes en favor de la cultura i de la llengua del país.

A partir d’aquell moment, es van revitalitzar els pelegrinatges i la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat –de la que el 2023 es compliran 800 anys de la seva fundació-, es va reprendre de nou la Vetlla de Santa Maria en la vigília de la seva festa i l'ofrena de les tradicionals làmpades votives. En l'àmbit social, es va estar atent a tot el pensament renovador en una societat que començava a forjar camins de llibertat pensant amb una transició democràtica. L'ofrena del tron va ser un signe de fraternitat en aquells moments que la societat catalana estava esquinçada per la postguerra; per això, amb raó, aquesta ofrena a la Mare de Déu es va anomenar el Tron de la Reconciliació.

Cròniques de l’època diuen que el 27 d’abril de 1947 «Catalunya va pujar a Montserrat». Sota aquesta cita, l’abadia de Montserrat pretén aquest any arribar a tot Catalunya per mitjà de la devoció popular que reflecteixen les imatges, els altars i les capelles que la Moreneta té arreu del país. Per això, es convida a commemorar aquest fet com un homenatge «a aquella generació que va fer possible aquella represa religiosa i social, a fi de renovar els vincles amb el Santuari, i els lligams de fraternitat dels catalans», segons han explicat fonts de la comunitat benedictina.

Celebració a tots els bisbats

Així, el santuari de Santa Maria de Montserrat proposa viure la festa «des de cadascuna de les diòcesis catalanes». Aquest fet es traduirà en què a les 10 diòcesis amb seu a Catalunya tindrà lloc, en diferents dies, la celebració d’una eucaristia «en acció de gràcies i ofrena a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. El 27 d’abril tindrà lloc la de la catedral de Sant Feliu del Llobregat, ja que Montserrat pertany a aquesta diòcesi.

La idea de construir un tron nou per a la Moreneta, ara fa 75 anys, va ser del sagristà major de la basílica, Adalbert Franquesa, i l’abat Aureli Maria Escarré va liderar tot un moviment de grans repercussions en el restabliment de la identitat catalana que es trobava durament reprimida en la immediata postguerra. La primera tasca va ser concebre l’esdeveniment com una «reconciliació nacional». Per això es van implicar en la tasca totes les forces vives del món catòlic agrupades en la Comissió Abat Oliba, per tal de portar a terme el projecte. Aquesta va aconseguir teixir una xarxa de delegacions territorials i una de sectorial a través de parròquies, patronats i moviments catòlics, amb milers de catalans. Es van organitzar conferències, activitats de propaganda, fulletons volants en català i mobilitzant les poques entitats on es refugiava el sentiment patri.

Actes per la diada de la patrona

Dimarts 26, a les 10 de la nit, tindrà lloc la vetlla de Santa Maria, que presidirà l’abat Manel Gasch. En aquesta vetlla l’abat rep l’ofrena de l’oli simbòlic per al manteniment de llànties que cremen durant tot l’any a la Basílica, i que representen a totes les comarques de Catalunya i també a moviments i institucions que les han anat ofrenant des del 1947. Al final de la Vetlla hi haurà una ballada de sardanes a la Plaça de Santa Maria. Per a les persones que vulguin pujar amb el cremallera, Ferrocarrils habilitarà un viatge especial de pujada des de l’estació de Monistrol-Vila, a les 8, i el mateix tren baixarà des de l’estació de Montserrat-Monestir fins a la mateixa estació de partida a quarts d’1 de la matinada.

L’endemà, dimecres 27 d’abril, a les 11 se celebrarà l’eucaristia de la festivitat i, en acabar, hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobra Triomfal d’Igualada, a la plaça de Santa Maria.