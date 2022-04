Balsareny reviu els actes més tradicionals de la festa de Sant Marc

Balsareny ha tornat a viure la festivitat de Sant Marc amb tot el seu esplendor. Després de suspendre’ls fa dos anys i de fer-ne una versió reduïda l’any passat, els balls i danses tradicionals, amb el de la faixa com a més característic, han omplert la plaça de davant de l’església com en les grans ocasions. Amb la celebració dels actes en honor al patró del poble, aquest dilluns es posa punt final a la festa major d’enguany.

Un sonor repic de campanes, a càrrec dels Campaners de Balsareny, anunciava al migdia que al poble era festa grossa. Era el preludi de l’inici dels balls i danses tradicionals, una de les cites més arrelades del municipi bagenc, que tornava a celebrar-se amb tota normalitat després de la pandèmia.

Amb l’acompanyament de la Cobla Principal de Terrassa, els dansaires dels Pastorets de Balsareny han sigut els encarregats d’obrir la ballada amb el ball d’homenatge. Els han seguit els bastoners de l’escola amb balls com La marxa, El picotí o La picaseia, per donar pas a danses populars com el Ball de la civada o La Bolangera. Les colles de geganters i grallers tampoc s’han perdut la festa fent ballar la imatgeria gegantera de la població.

El moment més esperat, però, ha sigut el del singular ball de la faixa protagonitzat pels alumnes de 5è de l’Institut Escola Guillem, que ha tingut el seu punt àlgid quan un dels balladors de cada rotllana ha fet l’anomenada figuereta, és a dir, la vertical suportant tot el pes amb el cap, amb la faixa de coixí, mentre li dura la resistència. L’actuació ha desfermat els aplaudiments del públic assistent a la plaça.

Les danses han acabat amb una ballada conjunta del gegants i sardanes. Prèviament, al matí, s’havia fet la benedicció del Panellet de Sant Marc i el tradicional repartiment del panet, a càrrec de la pagesia de Balsareny. Amb les activitats de la diada del patró del municipi es tanca també el programa d’actes de la festa major.