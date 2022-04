La integració educativa de Navàs s’atura per desacords amb el departament

Si res no canvia, el projecte d’integració a la xarxa pública dels dos centres concertats de Navàs (el Col·legi Sant Josep, de primària, i l’Escola Diocesana, de secundària amb Batxillerat) que l’Ajuntament i els mateixos centres estaven negociant amb la Generalitat, finalment no prosperarà. El departament ha fet saber a les parts que accepta la integració de l’Escola Diocesana però no la del Col·legi Sant Josep, la qual cosa no ha agradat al Patronat de l’Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada, que rebutja la proposta perquè sempre ha defensat una integració completa.

L’Ajuntament també és crític amb la postura del departament, tenint en compte que amb l’operació prevista inicialment «hauríem tingut tota la primària i la secundària del poble públiques, mentre que ara tornem al punt de partida», segons ha apuntat l’alcalde, Genís Rovira.

I és que sense la integració, el mapa educatiu de Navàs quedarà com fins ara, amb els dos centres concertats i una oferta pública limitada fins a quart d’ESO, a l’institut-escola Sant Jordi, que a més a més fa anys que té pendent l’ampliació de l’edifici o la construcció d’un de nou perquè els quatre cursos d’ESO es fan en cargoleres. La proposta que hi havia sobre la taula i que tenia el consens de tots els grups polítics en base a un preacord signat el febrer del 2021, pretenia integrar la formació dels dos centres concertats amb la dels públics, incloent també la llar d’infants municipal Quitxalla, i amb la possibilitat que, un cop fos adquirida per la Generalitat, l’Escola Diocesana (que ara és propietat del bisbat) concentrés tota la secundària, de manera que no caldria construir cap edifici nou.

El departament, que fins ara no ha respost les peticions d’aquest diari, hauria considerat que amb el Col·legi Sant Jordi ja n’hi ha prou per cobrir les necessitats de places públiques que hi ha al poble, i amb espai suficient. A més, amb la integració completa s’hauria d’assumir tot el professorat existent actualment de les concertades, i això podria comportar una sobredimensió de treballadors al Col·legi Sant Jordi. Sigui com sigui, l’alcalde és crític amb la decisió del departament, convençut que «respon més a qüestions econòmiques que no pas a la voluntat d’oferir un servei educatiu de qualitat».

Tot plegat deixa el futur mapa educatiu del poble amb les incerteses que hi havia abans que la proposta d’integració es posés sobre la taula pel que fa a l’ampliació de l’institut-escola Sant Jordi o la construcció d’un edifici nou. Una qüestió que Rovira considera que «s’hauria de resoldre aquest mateix 2022», i amb el compromís per part de la Generalitat de preveure un espai per si més endavant finalment es vol oferir ensenyament públic més enllà de l’ESO, o sigui d’FP i Batxillerat. De fet, «la nostra màxima serà demanar de fer un institut nou amb Batxillerat i FP al costat del pavelló blau», apunta Rovira, tot i que hi confia poc. Una de les opcions que ara per ara tindria més possibilitats de prosperar és l’ampliació de l’actual edifici de primària de l’escola Sant Jordi, segurament ocupant l’espai de la pista coberta del costat.

L’Ajuntament ha convocat una reunió oberta als veïns per explicar com ha anat tot el procés. Serà aquest dimecres a les 7 al Casal Sant Genís.