El matí del primer dia laborable amb afectacions a la xarxa de Rodalies de Catalunya per l'inici de diferents obres de millora s'ha desenvolupat amb normalitat, més enllà d'algunes incidències. Entre les línies que més ho han notat hi ha l'R4. Així ho ha indicat aquest dilluns la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, i el president de Renfe, Isaías Táboas, en declaracions als periodistes durant la visita a una maqueta d'un tren de gran capacitat que adquirirà la companyia.

Des de dissabte passat 23 d'abril, les línies R1, R4 i R8 de rodalies pateixen afectacions, que s'allargaran fins al mes de febrer de l'any proper, per diferents obres de millora, per la qual cosa s'han modificat els horaris i el servei de les línies R1, R3, R4, R7, R12, RG1 i RT2. Les afectacions, sobretot, s'han produït en les línies R1 i R4, segons ha especificat Castillo. "El dia d'avui ha estat un dia amb alguna incidència puntual, però ha anat bé, en tot l'inici del servei hi ha hagut una certa normalitat que s'anirà consolidant durant els propers dies, per a demà i passat esperem que estigui ja consolidat", ha subratllat Castillo, que ha indicat que les diferents actuacions suposen "un canvi radical de tots els horaris".

Més enllà de les afectacions en el servei, la directora de Rodalies ha destacat que el reajustament horari ha permès millorar el servei de l'R3, que no està afectada per les obres, i que malgrat ser una línia de via única ha pogut afegir quatre circulacions diàries més. Castillo també ha destacat que l'inici de les diferents obres a la xarxa de Rodalies "és un signe d'inversió, una inversió amb uns nivells més elevats que mai".

Per la seva banda, Táboas, que ha demanat diferenciar les afectacions per les obres de les incidències per "anomalies tècniques" que "de tant en tant es produeixen" a la xarxa, ha admès que les actuacions que s'estan duent a terme provoquen alguns inconvenients, però ha subratllat que "són per donar més capacitat, més fiabilitat i més regularitat al servei"