Sant Fruitós de Bages va acollir ahir a la tarda el concert Sons de Llibertat, una trobada que va reunir cantaires i músics de les formacions populars ciutadanes que van sorgir per reclamar amb els seus cants la llibertat dels líders independentistes.

Anna Ortega, impulsora de Música per la Llibertat, va assenyalar que la idea de fer aquest acte va sorgir a través dels Cantaires de Ponent en una trobada que van fer a Mollerussa abans de Nadal. L’objectiu és «transmetre que seguim tossudament alçats per dir que els presos polítics eren la punta de l’iceberg». «Molta gent pensa que la situació va acabar quan van sortir de la presó amb l’indult, però la realitat no és aquesta perquè s’ha de lluitar pel retorn dels exiliats i pels milers de represaliats», va afegir. Ortega també va comentar que «els presos tenien un suport moral i visual que no tenen la gent del carrer i, per aquest motiu, hem de seguir lluitant».

Ramon Elias, procedent de Tàrrega, va ser la persona encarregada de dirigir el concert. Va manifestar que l’acte d’ahir «era una gran trobada després de la petita feina de formigueta que cadascú feia al seu municipi per separat». També va afirmar que es continuarà fent actes similars perquè «és una forma de visibilitzar que hi ha gent molt activa que lluita pel retorn dels exiliats, els represaliats i per aconseguir la independència».

La lleidatana Sunsi Abella va participar en el concert amb el Cor Plaça Paeria i es va mostrar satisfeta «de poder-nos reunir amb gent d’altres poblacions i compartir sentiments i emocions». Abella va venir a Sant Fruitós juntament amb 30 persones procedents de Lleida i Mollerussa.

Dolors Puig forma part de Lliure Coral Groga de l’Escala, un grup de cantaires que va començar la seva tasca pels presos el 6 de gener del 2018 i la va finalitzar el 23 de juny del 2021, dia en què van sortir en llibertat per l’indult que els va concedir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El motiu de la no continuïtat és «perquè el cap de colla sempre deia que el seu compromís era seguir fins que sortissin de la presó, però si hi ha un detonant, hi tornarem a ser», va dir Puig.

Durant l’acte van sonar cançons conegudes com L’estaca i País petit, de Lluís Llach; Què volen aquesta gent?, de Maria del Mar Bonet; i Bella Ciao, entre d’altres. També hi va haver versions del Cant dels Ocells, de Pau Casals, i Daddy Cool, del grup Boney M. Per acabar, es va llegir un Manifest per la Llibertat.