Sant Salvador de Guardiola va celebrar aquest cap de setmana la Festa de Sant Marc. El plat fort va arribar ahir al matí amb la fira del pa i el vi, que va reunir una desena de parades d’alimentació i artesania al voltant de l’església del municipi bagenc. Els participants van poder degustar tastets gastronòmics i vins de la DO Pla de Bages.

Ahir al migdia també es va dur a terme un dels actes populars més arrelats del municipi: la benedicció i el repartiment dels panets de Sant Marc, que va reunir nombroses persones que no es van voler perdre la tradició. Tampoc no hi va faltar la ballada de caramelles i el concert vermut.

Els actes de la Festa de Sant Marc de Sant Salvador ja van començar dissabte amb l’homenatge a la gent gran del municipi.