L’empresa de maquinària agrícola, Agrícola Fargas, és de les clàssiques que participa a la Fira d’Artés. Els dos anys sense certamen no han afectat l’empresa, asseguren. I tornar-hi tampoc no preveuen que suposi un increment de vendes.

Què suposa participar en una fira com la d’Artés després de dos anys sense fer-ho a causa de la pandèmia?

Venir a la fira no ens suposarà més vendes. L’únic que aquesta puntualment ens feia gràcia venir per retrobar la normalitat que havíem tingut abans i que vam perdre. Però fem un esforç molt gran per moure tota la maquinària. Cada cop és més complicat, més costos i té més riscos. S’ha demostrat perfectament que nosaltres podem continuar vivint comercialment sense una fira.

Però si no es va a una fira, el troben a faltar?

És evident que la raó de ser a una fira és que si no hi ets, et troben a faltar. I si hi ets, és el normal. Això és una mica diabòlic. Et demanes si ho estem fent bé. Com que hem tingut dos anys de parada s’ha demostrat que no cal anar a una fira. Ara bé, qui ho para això? Hi ha fires que s’han convertit d’anuals en biennals, o en altres casos s’han deixat de fer.

Creu que fires multisectorials no tenen futur a mitjà o a llarg termini?

Jo crec que les fires multisectorials no tenen gaire futur. Les especialitzades són una altra cosa. El que passa és que cada vegada costa més treure sorpreses o novetats. Jo crec que la clau és que avui en dia la informació no és a mans d’un concessionari o dels comercials, sinó d’internet. La gent té tota la informació sense anar al concessionari agrícola o de cotxes. Quan hi va, et diu: vull això. Aquest matís fa que es desvirtuï el que abans era veure les novetats físicament.