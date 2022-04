L’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat el projecte de reforma parcial d’una de les naus de l’antiga fàbrica tèxtil Soldevilla perquè esdevingui una sala d’actes i d’usos múltiples. El consistori explica que la intervenció permetrà traslladar-hi el centre cultural i disposar d’un espai amb capacitat per acollir els actes culturals. A més, també el podran utilitzar l’escola i les famílies. En una primera fase, es condicionarà un espai de 330 metres quadrats de l’antiga fàbrica com a sala d’actes. També hi haurà una platea amb cadires que es podran posar i treure. Actualment el centre cultural ocupa un edifici propietat del bisbat de Vic i pel qual es paga un lloguer. La intervenció tindrà un cost de 841.785 euros.

Es finançarà amb 370.000 euros provinents d’ajudes del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, 246.718 de la Diputació i 225.067 de fons propis de l’Ajuntament del romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici de l’any 2021. El consistori també espera ajudes que ja ha demanat i que espera que se’ls concedeixi dels fons europeus Next Generation. El projecte es preveu treure a licitació a l’estiu. En una segona fase es vol condicionar uns vestidors, un bar i restaurant amb una cuina equipada, un magatzem, sales, una terrassa porxada i la urbanització exterior de l’espai. Aquesta altra intervenció té un cost previst de 513.00 euros. L'antiga fàbrica tèxtil Soldevilla, l'única que hi havia hagut mai al municipi de Fonollosa, va ser donada al consistori el 2013 pel seu propietari Josep Soldevilla. El 2017, l'Ajuntament va impulsar un procés per decidir quins usos havia de tenir. Fruit d'aquest treball es va decidir que el conjunt fabril que ocupa 4.600 metres quadrats es destinaria a usos culturals o relacionats amb l'economia social.