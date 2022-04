Després del parèntesi de Pasqua, aquest dilluns la Plaça de la Vila de Navarcles va acollir una nova concentració de veïns per al «No a la Guerra». L’acte va comptar amb testimoni de Creu Roja de Manresa que va explicar el moment actual de la guerra d’Ucraïna i les dramàtiques conseqüències que comporta per la població civil, així com el treball que fa l’entitat al front bèl·lic i l’ajuda que dóna l’assemblea local manresana als refugiats ucraïnesos que han arribat a casa nostra.

L’acte, organitzat per la Plataforma Navarcles per la pau i la solidaritat amb la col·laboració de l’Ajuntament, el Coro i diferents entitats, es va cloure amb una actuació musical a càrrec d’Anna i Jaume Costa.