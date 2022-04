Intentar avançar els horaris d’inici i final de festes i concerts, evitar activitats del tipus cercatasques que fomentin el consum d’alcohol, o promoure les barres on se serveixin begudes sense graduació. Són algunes de les mesures que proposa la campanya Joves i Oci Saludable, que ha desenvolupat una comissió tècnica amb diversos agents implicats en el marc del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública a la Catalunya Central, i que ahir es va presentar a la seu de la delegació del Govern, a Manresa, davant de diversos agents de salut, representants d’administracions locals i organitzadors de festes populars.

De fet, es tracta d’una campanya adreçada als promotors d’aquestes festes, amb la idea de proporcionar-los eines que els serveixin per reduir i moderar el consum de substàncies addictives (especialment d’alcohol) entre els joves. Són mesures que ja existien, però que es volen reforçar, i ara es recullen, s’ordenen i es proporcionen amb un instrument de fàcil accés com és la pròpia web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que també inclou experiències que s’han pogut desenvolupar en aquest sentit a nivell local, algunes de la Catalunya Central.

La guia pretén tractar la qüestió de l’oci saludable mitjançant recomanacions i mesures per dur a terme abans, durant i després dels esdeveniments festius. Abans de la festa, per exemple, es proposa la creació d’una taula de coordinació dels agents implicats que, entre altres coses, acoti i limiti horaris i programi activitats alternatives que no incitin al consum; l’organització de xerrades i tallers de conscienciació ciutadana; la formació de dispensadors de les barres perquè tinguin clar quan és recomanable que no serveixin alcohol, o controls d’inspecció. Durant la festa, es recomana establir un protocol de mesures preventives de violències sexistes, que hi hagi barres de beguda sense alcohol i espais de descans, proporcionar aigua i menjar, o habilitar transport per arribar i marxar de la festa. Finalment, com a mesures per al després, hi ha una recollida de dades i una valoració final.