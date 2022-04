Unes 150 persones han omplert aquest dimecres l'oratori de Mémora Manresa en el comiat al fotògraf santjoanenc Josep Rojas Soler de Lloveras, que ha tingut lloc a les 12 del migdia. Una cerimònia laica en la que s'ha posat en relleu la bonhomia, el bon tracte, les aficions del finat i aquell somriure que sempre l'acompanyava. Ha estat el darrer adéu a Josep Rojas, que moria dilluns al vespre als 66 anys. Una setmana abans havia patit un ictus del qual no es va poder recuperar.

Rojas havia treballat durant dues dècades com a fotògraf de Regió7 i aquesta feina l'havia portat a contactar amb centenars de persones. També havia fet altres feines fotogràfiques més enllà del diari i havia participat en moltes activitats socials, darrerament, el teatre el captivava. S'havia llicenciat en Belles Arts i havia conreat diverses disciplines artístiques. A més a més, era un apassionat dels vehicles antics i havia passat hores i hores reparant i posant a punt cotxes i motos que eren més a prop del desguàs que no pas de mantenir-se en circulació.

Durant la cerimònia hi hagut moments per al record i per escoltar algunes peces de la música que a ell li agradava. La seva filla Mireia ha adreçat unes paraules als assistents i ha demanat que en pensar en ell es pensés en el seu somriure permanent que l'acompanyava.