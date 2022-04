Ple a Montserrat. El santuari ha acollit riuades de gent aquest dimecres amb motiu de al celebració de la festa de la patrona de Catalunya. Tots els allotjaments del Monestir de Montserrat -les cel·les, l'hotel i l'hostatgeria- es troben plens aquests dies i a la basílica no ha quedat cap seient buit durant la missa.

El director general de l'empresa de serveis de Montserrat, Josep Altayó, ha explicat que el públic català "ja es troba a nivells de prepandèmia" però, en canvi, el visitant internacional encara no. "Crec que encara trigarem uns dos anys a arribar als 2,7 milions de turistes que vam assolir el 2019", ha apuntat Altayó, any en què el santuari va assolir el seu rècord de visitants.

La celebració de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat d'enguany ha estat especial, ja que es commemora el 75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Mare de Déu en el seu tron actual. A més, després de dos anys de pandèmia, el santuari s'ha omplert de visitants i totes les places hoteleres que ofereix Montserrat s'han omplert. A la missa de les onze no hi havia cap espai buit i alguns feligresos l'han seguit des de l'exterior a través d'unes pantalles. Es dona el cas que finalment la missa no ha estat presidida per l'Abat Manel Gasch, ja que es troba confinat per covid.

El turisme estranger encara ha de recuperar-se

El turisme comença a recuperar el pols a Montserrat després de dos anys de pandèmia. El director general de l'Agrícola Regional, l'empresa de serveis de Montserrat, Josep Altayó, ha explicat que el públic català ja es troba a nivells de l'any 2019, però admet que el turista estranger -que suposava el 60% dels visitants- es recupera "més lentament". De fet, Altayó creu que encara es trigaran dos anys a assolir les xifres rècord del 2019, quan van arribar a Montserrat 2,7 milions de turistes. "Veníem de molt amunt i s'ha de veure com evoluciona també el tema de preus i com es recupera la mobilitat aèria", ha destacat.

Els paradistes del petit mercat que hi ha a l'entrada de Montserrat també es mostraven satisfets aquest dimecres per l'alta afluència de visitants. "Avui esperem que sigui un dia molt bo després de dos anys de pandèmia. Veiem que està arribant molta gent que s'estima la Mare de Déu i esperem que sigui un dia molt complert", apuntava un dels paradistes, Hipòlit Bunyol. De fet, assegura que ja fa dies que estan notant un increment en les vendes.

Tot i que el gruix principal de visitants de Montserrat aquest dimecres eren catalans, també s'hi podien veure grups d'estrangers. Un d'ells era un grup d'una trentena d'alemanys que estan fent un creuer i han fet parada a Barcelona. La seva guia turística, Michele Pavesio, explica que el primer que han fet quan han atracat al port de Barcelona aquest matí ha estat agafar un autobús i anar fins a Montserrat: "Ho troben espectacular, tant el paisatge com també el monestir i la tranquil·litat que es respira".