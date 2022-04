Sant Vicenç de Castellet farà de l’Aplec del Panellet d’aquest diumenge, 1 de maig, un acte reivindicatiu per reclamar la recuperació de l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta com un espai de celebració popular per a tots els veïns, sobretot amb l’aplec que fins el 2017 s’hi va celebrar ininterrompudament des de la seva recuperació per part del Centre Excursionista, el 1956.

La celebració d’enguany es farà al Parc Catalunya. L’any passat i l’anterior no n’hi va haver per la pandèmia, però la qüestió és que aquesta serà la cinquena vegada que Vallhonesta no l’acull des que s’arrossega el conflicte generat per la immatriculació que el bisbat va fer d’una part de la finca de Serracanta, concretament de l’ermita i del cementiri. El propietari de la finca en continua reclamant la titularitat completa, i fins que no es resolgui el litigi que manté obert amb el bisbat, no s’avé a cedir l’espai de la finca que caldria per poder encabir tots els assistents com a mesura de protesta.

Ni el Centre Excursionista de Sant Vicenç ni l’Ajuntament no es resignen a deixar perdre aquest espai, però enguany encara no podrà ser, i han optat pel Parc Catalunya. Tanmateix serà una festa reivindicativa i laica, sense missa i sense beneir els 600 panets que es preveuen repartir. Començarà a les 10 amb la lectura d’un manifest, i després es donaran els panets i es ballaran sardanes.

De fet, aquesta acte ja va prendre un caire reivindicatiu des de l’inici del conflicte, i l’any passat, tot i que no hi va haver aplec, Ajuntament i veïns van pujar fins a l’ermita per llegir un manifest i fer pública la recollida de 671 signatures per reclamar a les parts en litigi la cessió d’aquest espai al poble per a celebracions com l’aplec. L’alcaldessa, Adriana Delgado, explicava ahir que, malgrat les firmes, la cessió «no entra en els plans del bisbat», i respecte el propietari de la finca «no donem res per tancat» de cara al futur. Insisteix que, com a Ajuntament «hem fet tot el que podíem fer perquè no tenim competència per resoldre el conflicte», però recorda que «és el poble qui en surt perjudicat».