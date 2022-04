Quan un noi es casava amb un noia de la colònia Valls i anava a viure a casa dels sogres podia formar part de l’associació de pubills. Fa mig segle llarg, mig de broma mig seriosament, es va crear una festa al voltant dels pubills, que s’ha mantingut amb fidelitat fins aquest cap de setmana. Al voltant de la ironia i la broma i de la idea que al noi que anava a viure a casa dels sogres li esperava un cert martiri, es va crear una trobada que es va fer molt popular.

Aquells pubills, però, passen de la setantena i ha decidit posar un punt i final. Han recollit tota la informació de què disposaven en un llibre, amb molta informació gràfica, i aquest dissabte i diumenge fan la darrera festa. Els temps actuals han canviat. Fa cinc dècades les famílies eren molt més curtes de butxaca i a la colònia a penes hi havia pisos buits, el que portava a que parells i fills casats visquessin sota un mateix sostre. Ara, la situació ha canviat, tant des del punt de vista econòmic, com social, i a la colònia es poden trobar pisos perquè hi ha molta menys població.

A partir d’ara, el pubills cedeixen el pas. Si volen seguir la festa ho podran fer amb el mateix nom perquè la quinzena de pubills que encara hi ha així ho han acordat. Però en tot cas caldrà un relleu per fer aquesta festa de primavera. Dissabte hi haurà trobada d’artistes i artesans, a les 12 del migdia es presentarà el llibre dels 50 anys d’història, i a la tarda hi haurà taller de manualitats i exhibició castellera. Al vespre, botifarrada popular. Diumenge hi ha un trobada d’intercanvi de plaques de cava, la cercavila, missa, sardanes, vermut i el teatre amb el sainet Cap Almeria.