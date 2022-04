El Pont de Vilomara i Rocafort tornarà a disposar de dos metges al seu consultori

El consultori del Pont de Vilomara incorporarà en una data encara per concretar al llarg del mes de maig un nou facultatiu de medicina. D'aquesta manera tornarà a tenir dos metges de família, tal com reclamaven feia setmanes l'Ajuntament i els veïns després que el mes de febrer passat quedés vacant una de els dues places amb la jubilació del doctor José Luís Irujo. Així ho ha confirmat el departament de Salut a l'Ajuntament, després d'escoltar les seves peticions.

De fet, la reclamació ja venia de llarg. Segons recorden fonts municipals, el passat mes de desembre, davant la imminent jubilació del doctor Irujo, en una reunió mantinguda entre responsables sanitaris i l’Ajuntament, el departament va informar que no es pretenia cobrir la plaça que quedaria vacant al consultori municipal del Pont. Davant d’aquesta notícia, l’alcalde, Enric Campàs, juntament amb la totalitat de regidors i regidores del consistori, va iniciar accions per reclamar que Salut cobrís aquesta plaça davant d'una situació que consideraven "totalment inadmissible".

Aquesta situació va portar, entre altres, a l’aprovació d’una moció en el Ple de l’Ajuntament per retornar la normalitat en l’atenció mèdica del municipi, que va ser aprovada per unanimitat. També, a instàncies del consistori vilomarenc, el Grup Parlamentari PSC i Units per Avançar va presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya i es van dur a terme vàries reunions amb responsables territorials, tant del CatSalut com de l’ICS.

Finalment, en una reunió mantinguda aquest passat dilluns a la tarda entre l’alcalde, i la Secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Meritxell Budó, el Departament de Salut va informar al consistori que durant el mes de maig s’incorporarà un nou professional al consultori mèdic, de manera que el municipi tornarà a disposar de dos facultatius. A aquesta reunió també hi van ser presents regidors de l’equip de govern i de la resta de grups municipals, així com l’adjunt a la Secretaria, Roc Badiella, i les responsables territorials, tant del CatSalut com de l’ICS, Imma Cervós, Teresa Sabater i Elisabet Descals.

Campàs valora molt positivament la decisió, i apunta que “ens hem de felicitar tots plegats i estem molt satisfets i agraïts per haver aconseguit aquest canvi de parer que ens va traslladar inicialment el Departament i que finalment es cobreixi la plaça de metge vacant al nostre consultori, tornant a disposar-ne de dos”. A tot això, afegeix que “aquest és un pas assolit, però ara toca seguir treballant per l’altra demanda que fèiem, que és retornar l’atenció pediàtrica presencial al nostre municipi”. I és que, fa uns mesos que el consultori del Pont també es va quedar sense pediatre, i ara tot el servei es concentra al CAP de Sant Vicenç.