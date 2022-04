Unió de Pagesos ha demanat a l’Administració la retirada i la no aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat minera a la comarca del Bages que afecta els municipis de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny. El sindicat insta també a què s’apliquin els programes de restauració i de retirada dels residus salins en punts com el runam del Cogulló, a Sallent, tal i com obliguen diverses resolucions judicials al respecte.

El sindicat ha traslladat el seu posicionament a l’Administració per mitjà d’al·legacions a l’aprovació inicial d’aquesta modificació que pretén regular un espai per fer-hi un emmagatzematge temporal de residus salins per resoldre el desfasament entre la vida útil del dipòsit salí del Fusteret, a Súria, i l’entrada en servei del nou col·lector de salmorres i que també es podrà utilitzar en circumstàncies extraordinàries que puguin sobrevenir en un futur, com per exemple períodes de sequera. El pla també contempla la possibilitat d’usar els runams com a espai per a la implantació d’instal·lacions per a generar energies renovables.

Unió de Pagesos s’ha mostrat en contra d’aquesta modificació del pla urbanístic ja que, denuncia, tenint en compte els reiterats incompliments per part de l’empresa explotadora ICL Iberia no es pot assumir el risc de permetre incrementar l’acumulació de residus. En aquest sentit, el sindicat alerta que el PDU no ha de donar cobertura urbanística a una situació que posa en risc l’eliminació dels dipòsits salins i n’afavoreix el seu creixement.

Al mateix temps, el sindicat també és contrari a la possibilitat de fer compatible l’activitat minera amb la implantació d’instal·lacions per a generar energies renovables en els dipòsits salins, ja que tem que això sigui un pretext per endarrerir indefinidament el buidat dels residus i la restauració dels terrenys tal i com està previst. Així, Unió de Pagesos exigeix que es compleixin les resolucions judicials emeses sobre el runam del Cogulló que obliguen a la seva desaparició i a la reparació dels danys causats.