Un sallentí pujarà 22.355 graons en una acció solidària per l'Oliver

German Garcia és un esportista sallentí de 44 anys, d’esperit aventurer «i molt acostumat als reptes», que ara s’ha proposat pujar 85 vegades al serrat del Xipell pels 263 graons que hi ha des del peu del turó, al parc municipal Pere Sallés d’aquest municipi, fins a dalt de tot, i tornar a baixar per un corriol proper. Si ho aconsegueix, en total seran 22.355 graons. Tot un repte que començarà aquest dissabte a les 9 del matí, i preveu completar demà a la tarda, sense dormir, i havent parat només per menjar i beure i per cobrir les necessitats bàsiques. La causa és benèfica, i tothom qui s’hi apunti (a pujar i baixar les vegades que vulgui) contribuirà en un fons comú per ajudar els pares d’un nen de 5 anys de Manresa a pagar el tractament del seu fill, que té síndrome de West.

El nen és Oliver Torres, i pateix una malaltia de les anomenades rares que li van diagnosticar quan només tenia 4 mesos. Al principi es manifesta «amb convulsions per tot el cos», explica la mare de l’Oliver, Natàlia Ripoll. Amb la medicació, i a mesura que el nen s’ha fet més gran, han anat disminuint, i en aquest sentit «ara està bastant estable». Tanmateix, a hores d’ara el síndrome de West és una malaltia sense cura, i el principal problema «són els efectes secundaris i les seqüeles que deixa al cervell», lamenta Ripoll. Diu que amb el temps, la malaltia acaba derivant en una epilèpsia refractària, «però el nen no camina, no parla, i pràcticament no es mou, ni ho podrà fer mai» si la medicina no troba una cura.

La situació amb què es troba l’Oliver com a conseqüència d’aquesta malaltia implica haver de fer diverses sessions de teràpia a diversos nivells, entre altres coses, per compensar la falta de mobilitat. Per això se sotmet a sessions d’osteopatia, fisioteràpia, teràpia respiratòria i equinoteràpia. «I tot això costa diners», apunta la seva mare, i explica que la Seguretat Social només els cobreix la teràpia respiratòria. Per a la resta de tractaments, la família hi ha de destinar de la seva butxaca «entre 400 i 500 euros cada mes».

Una de les fórmules a què s’han acollit la mare i el pare de l’Oliver per poder recollir diners per a aquests tractaments és l’anomenat teaming, una eina que permet recaptar fons online a través de les xarxes en forma de petites donacions d’1 euro al mes, que en aquest cas els interessats poden fer a través del compte @ayudaparaoliver que la família té obert a Instagram. Tanmateix, de tant en tant s’hi poden afegir iniciatives com la que s’impulsa des de Sallent aquest cap de setmana, amb un acord entre el mateix German Garcia, l’Ajuntament i la família de l’Oliver.

De fet, l’esportista sallentí ja ha fet altres excursions maratonianes al serrat del Xipell, però cap com aquesta. Primer van ser 15 ascensos, després 33, després 54 i ara en seran 85, i per primera vegada s’aprofitarà l’intent d’assolir aquesta fita per a una causa benèfica, i per això, tant German Garcia com la família animen tothom qui ho vulgui a involucrar-s’hi.

La intenció és col·locar una urna en algun punt del recorregut perquè els participants hi puguin dipositar la voluntat, facin les pujades que facin. Paral·lelament, la mare de l’Oliver també instal·larà una parada de venda de samarretes i material divers per destinar a la mateixa causa.

«Si no em faig mal, l’acabaré»

Malgrat l’amenaça de pluja, German Garcia està disposat a assolir el repte que s’ha proposat aquest cap de setmana, i està convençut que ho aconseguirà. Amb l’experiència que arrossega de caminades, i curses a peu i en bicicleta, s’hi veu totalment capacitat, fins al punt que ahir deia que, «si no em faig mal, l’acabaré segur», en referència al repte de les 85 pujades al serrat del Xipell.

Són 263 graons per cada ascens, que en total en sumaran 22.355, i si completa les 85 voltes haurà recorregut 93 quilòmetres, comptant la pujada per les escales i la tornada pel corriol. Un circuit que calcula que farà «entre uns 15 i uns 20 minuts», tot i que anirà parant quan ho necessiti. Una altra manera de calcular la fita són els 8.000+ (positius) que aconseguirà, o el que és el mateix, «l’equivalent a pujar 8 vegades al Pedraforca», assegura.