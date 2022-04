Cardona va presentar ahir una nova campanya de dinamització comercial i turística del nucli antic de la vila. La iniciativa, sota el lema de «Cardona em ve de gust», pretén recuperar la vida al centre històric fent-lo atractiu i que convidi a la gent del poble i als visitants a gaudir del seu patrimoni i del comerç. En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament va anunciar un pla de xoc que invertirà més de 50.000 euros per embellir i dignificar el centre històric.

L’Ajuntament de Cardona, la Unió de Botiguers i Comerciants, l’Associació d’Empresaris i la Fundació Cardona Històrica han «unit esforços», per primera vegada, per dinamitzar el nucli antic de la població. «Cardona em ve de gust» és el títol de la campanya que han dissenyat conjuntament i que durant el mes de maig promourà activitats lligades a 5 grans eixos: patrimoni, cultura, comerç, gastronomia i allotjaments.

Segons l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, la campanya «vol posar en valor el patrimoni i el centre històric, que és únic i molt viu» i té per objectiu «recuperar l’orgull i la positivitat dels cardonins». Entre les accions que es faran hi ha la represa del passaport cardoní; la fira La teixidora (7 maig); la fira del Playmòbil (28 maig) o una exposició de gegants i capgrossos als comerços i una cercavila (28 maig). La Fundació Cardona històrica també ampliarà les visites al castell les tardes de dimarts a divendres.

Més enllà de la campanya, l’Ajuntament de Cardona impulsarà, aquest any i el vinent, un pla de xoc per embellir el centre històric «amb accions per dignificar petits espais». També va anunciar noves mesures relacionades amb l’habitatge i la renovació de tota la il·luminació del nucli antic, que es posarà en marxa a la tardor.