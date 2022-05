Callús recorda avui el seu passat tèxtil amb la segona Fira de les Filadores

El municipi de Callús farà avui al matí un viatge en el temps i se situarà al 1900, quan es va inaugurar la darrera gran fàbrica de riu. Ho farà amb la Fira de les Filadores, que va néixer el 2019 per donar un nou rumb a la Fira de Primavera introduint-hi recreacions històriques a l’entorn del passat industrial del municipi. Després del parèntesi de la pandèmia, avui celebra la seva segona edició.

Els visitants podran gaudir d’una recreació històrica del passat tèxtil del municipi en un esdeveniment que vol ser un homenatge a la figura de les filadores, que durant molts anys van ser la base i el pilar de l’economia callussenca. La fira recrea un moment històric del poble com va ser la inauguració d’una de les seves fàbriques de filatura, la Fàbrica Nova, l’any 1900, i reviu mitjançant diferents escenes i personatges la societat del començament del segle XX, quan el poble tenia una gran vitalitat gràcies a la indústria tèxtil, especialment la filatura.

En aquest sentit, es representaran escenes com ara la crida de l’agutzil, l’entrada i la sortida de la fàbrica i l’arribada amb carro de senyors i militars, amb la participació d’una setantena d’actors del municipi. S’hi podran veure representats personatges de l’època, com industrials, militars i sindicalistes, i espais quotidians com el cosidor i la taverna.

Les recreacions a l’entorn de la història de la Revolució Industrial a la vall del Cardener, amb les filadores com a eix central, es duran a terme a diferents racons del poble. A banda del Grup de Teatre de Callús, també col·laboraran en la fira altres entitats com la coral, l’escola de música, els geganters i les puntaires.

A més de les representacions teatrals, la Fira de les Filadores tindrà el comerç obert i una vintena de parades d’alimentació i artesania, ambientades per a l’ocasió, que estaran ubicades a la carretera de Cardona. La festa acabarà a 2/4 de dues del migdia amb cants corals i un dinar popular.

La iniciativa de crear la Fira de les Filadores va sorgir del Pla estratègic de Turisme de Callús i va néixer fa tres anys amb l’objectiu d’especialitzar la Fira de Primavera i convertir la història industrial del municipi en un actiu turístic. Després d’una primera edició, l’arribada de la pandèmia no va permetre celebrar-la de nou. Ara, torna per fer retrocedir el poble al seu passat industrial.