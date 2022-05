El sallentí German Garcia va aconseguir pujar 22.355 graons en prop de 30 hores aquest cap de setmana per recollir fons per a l’Oliver, un nen de 5 anys de Manresa amb síndrome de West.

Després d’estar setmanes entrenant-se i netejant el camí, va complir la seva iniciativa i es va sentir sostingut per totes les persones que hi van participar. De fet, va ser acompanyat pràcticament en tot moment: amics, companys i els més petits es van sumar a la causa i van pujar amb ell. Segons el mateix German, es mostrava nerviós a poques hores d’acabar el repte perquè assegurava que «no esperava tanta gent».

El repte va començar dissabte a les 9 del matí i va acabar ahir a la tarda, sense dormir i havent parat només per menjar i beure i cobrir les necessitats bàsiques.

Per saber les vegades que pujava tenia una bossa amb 85 pedres que anava agafant per no descomptar-se. Hi havia una bossa a baix on agafava una pedra i a dalt la deixava en una altra bossa.

La causa va ser benèfica i tothom qui s’hi va apuntar va contribuir en un fons comú per ajudar els pares de l’Oliver. En aquest sentit, la mare, Natàlia Ripoll, assegura que va ser «espectacular» el gest de German i es mostren «eternament agraïts per aquesta acció solidària».

Per recaptar els diners s’havia col·locat una urna en un punt del recorregut i també s’havia fet una parada a baix de la muntanya amb samarretes i diferent marxandatge perquè els participants hi poguessin dipositar la voluntat.

El nen és Oliver Torres, i té una malaltia de les anomenades rares que li van diagnosticar quan només tenia quatre mesos. «Al principi es manifesta amb convulsions per tot el cos», explica la mare de l’Oliver, i, a hores d’ara, la síndrome de West és una malaltia sense cura.

Amb el temps, aquesta malaltia acaba derivant en una epilèpsia refractària.

La situació amb què es troba l’Oliver requereix moltes proves, tractaments i sessions de teràpia a diversos nivells per compensar la falta de mobilitat, i això suposa per a la seva la família prop de 400 i 500 euros cada mes.