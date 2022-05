Callús recrea el seu passat tèxtil amb la Fira de les Filadores

El municipi bagenc de Callús va recrear com era la vida al poble durant els segles XIX i XX dins de la indústria tèxtil i amb l’ofici de les filadores com a eix central.

«El punt de partida és l’any 1900, quan es va inaugurar l’última fàbrica tèxtil que es va instal·lar al poble, la Fàbrica Nova», va comentar Mireia Lladó, regidora de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Callús. Lladó va afegir que la Fira de les Filadores «aposta pel comerç local i de la comarca» i estava vist des de dos punts de vista; per una banda, l’arribada de l’alcalde, un militar espanyol, i altres personatges importants per inaugurar la fàbrica i, per l’altra, el dia a dia de les filadores, que van ser molt importants.

Des de primera hora del matí fins a 2/4 de 2 del migdia es van representar escenes, en breus peces teatrals, que van mostrar com era la vida quotidiana de l’època; com la crida de l’agutzil, l’entrada i sortida de les treballadores a lafàbrica, la taverna d’homes, l’arribada amb carro dels senyors i militars, l’amo del Cortès , el mossèn i la dida, la trobada dels senyors i cants dels nens, el cosidor, la inauguració de la Fàbrica Nova i el míting de la sindicalista Teresa Claramunt.

Les representacions van anar a càrrec del Grup de Teatre de Callús, i va tenir la participació de Jordi Pesarrodona i de figurants del poble, que també van prendre part a la Fira posant-se en la pell de personatges històrics.

Per a Pesarrodona, la Fira de les Filadores «és una fira feminista i reivindicativa que posa en valor la importància de la figura de la dona dins del món tèxtil» i que mostra les diferències que hi havia en aquella època entre la burgesia i noblesa, que eren els propietaris de les fàbriques, i les treballadores.

Pesarrodona va fer esment que la fira d’enguany era un homenatge a la sindicalista Teresa Claramunt, que lluitava pels drets socials de les persones i que el 2021 va fer 90 anys de la seva mort.

Jordi Pesarrodona interpretava el paper d’Eulogio Despujol, un militar espanyol que va ser a Callús quan es va inaugurar la colònia tèxtil de Cal Cortès.

La jornada va finalitzar a les 2 del migdia amb una representació concertística de cants corals.

A part de gaudir de les diferents recreacions, també hi havia personatges d’època passejant-se pel poble i parades ambientades per a l’ocasió, entre artesania i alimentació, repartides al llarg de la carretera Cardona.

La primera Fira de les Filadores va realitzar-se l’any 2019, però a causa de la pandèmia no es va poder celebrar en els darrers dos anys i aquest any ho ha fet en format només de matí. «La voluntat és que al 2023 es pugui tornar a fer matí i tarda,», va dir la regidora de Comerç i Turisme, Mireia Lladó.

La segona Fira de les Filadores va comptar amb un centenar de participants, entre actors, figurants i col·laboradors d’attrezzo i vestuari.

Les entitats que van actuar-hi són la coral, els geganters, l’agrupació de teatre, el grup de puntaires i l’escola de música.